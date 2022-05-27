كل ما تود معرفته عن تعامد الشمس على الكعبة .. هكذا تحدّد اتجاه القِبلة

غداً تشهد حدثاً فلكياً بارزاً .. اختفاء ظلها عن جوانبها الأربعة بشكل كامل

يترقب هواة الفلك في المملكة العربية السعودية حدثاً فلكياً بارزاً، يوم غد الثلاثاء، ويتمثل هذا الحدث في تعامد الشمس فوق الكعبة المشرّفة، حيث تكون الشمس عمودية فوق الكعبة المشرّفة، مُتسبّبة في اختفاء ظل الكعبة المشرّفة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل.

ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، إضافة إلى الموقع الجغرافي لمكة المكرّمة بين مدارَي السرطان والجدي؛ ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرّفة في كل عام.

ووفق موقع "طقس العرب" سيحدث تعامد الشمس فوق الكعبة، يوم غد الثلاثاء 28 مايو الجاري، حيث تشرق الشمس بسماء مكة المكرّمة الساعة 5:38 صباحاً بالتوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي وتتحرّك ظاهرياً في قبة السماء نتيجة دوران الأرض حول محورها.

وستصل الشمس نقطة التعامد 90 درجة تقريباً عند الساعة 12:18 وقت أذان الظهر "الزوال" بالمسجد الحرام، وفي ذلك التوقيت سيختفي ظل الكعبة المشرّفة تماماً وظلال الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً.

ويُستفاد من تعامد الشمس فوق الكعبة في تحديد اتجاه القِبلة في المناطق البعيدة جغرافياً عن مكة المكرّمة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون الشمس فيها فوق الأفق، وذلك عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك بشكل عمودي على الأرض وتتم مراقبة الظل ويكون اتجاه القِبلة في الجهة المعاكسة للظل؛ حيث يشير امتداد الظل إلى موقع الكعبة المشرّفة، علما بأن هذه الطريقة غير نافعة للمناطق، مثل جدة والطائف؛ نظراً لموقعهما القريب من مكة المكرّمة.