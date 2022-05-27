النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كل ما تود معرفته عن تعامد الشمس على الكعبة .. هكذا تحدّد اتجاه القِبلة

غداً تشهد حدثاً فلكياً بارزاً .. اختفاء ظلها عن جوانبها الأربعة بشكل كامل

يترقب هواة الفلك في المملكة العربية السعودية حدثاً فلكياً بارزاً، يوم غد الثلاثاء، ويتمثل هذا الحدث في تعامد الشمس فوق الكعبة المشرّفة، حيث تكون الشمس عمودية فوق الكعبة المشرّفة، مُتسبّبة في اختفاء ظل الكعبة المشرّفة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل.

ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، إضافة إلى الموقع الجغرافي لمكة المكرّمة بين مدارَي السرطان والجدي؛ ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرّفة في كل عام.

ووفق موقع "طقس العرب" سيحدث تعامد الشمس فوق الكعبة، يوم غد الثلاثاء 28 مايو الجاري، حيث تشرق الشمس بسماء مكة المكرّمة الساعة 5:38 صباحاً بالتوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي وتتحرّك ظاهرياً في قبة السماء نتيجة دوران الأرض حول محورها.

وستصل الشمس نقطة التعامد 90 درجة تقريباً عند الساعة 12:18 وقت أذان الظهر "الزوال" بالمسجد الحرام، وفي ذلك التوقيت سيختفي ظل الكعبة المشرّفة تماماً وظلال الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً.

ويُستفاد من تعامد الشمس فوق الكعبة في تحديد اتجاه القِبلة في المناطق البعيدة جغرافياً عن مكة المكرّمة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون الشمس فيها فوق الأفق، وذلك عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك بشكل عمودي على الأرض وتتم مراقبة الظل ويكون اتجاه القِبلة في الجهة المعاكسة للظل؛ حيث يشير امتداد الظل إلى موقع الكعبة المشرّفة، علما بأن هذه الطريقة غير نافعة للمناطق، مثل جدة والطائف؛ نظراً لموقعهما القريب من مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كل ما تود معرفته عن تعامد الشمس على الكعبة .. هكذا تحدّد اتجاه القِبلة
سبق

يترقب هواة الفلك في المملكة العربية السعودية حدثاً فلكياً بارزاً، يوم غد الثلاثاء، ويتمثل هذا الحدث في تعامد الشمس فوق الكعبة المشرّفة، حيث تكون الشمس عمودية فوق الكعبة المشرّفة، مُتسبّبة في اختفاء ظل الكعبة المشرّفة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل.

ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، إضافة إلى الموقع الجغرافي لمكة المكرّمة بين مدارَي السرطان والجدي؛ ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرّفة في كل عام.

ووفق موقع "طقس العرب" سيحدث تعامد الشمس فوق الكعبة، يوم غد الثلاثاء 28 مايو الجاري، حيث تشرق الشمس بسماء مكة المكرّمة الساعة 5:38 صباحاً بالتوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي وتتحرّك ظاهرياً في قبة السماء نتيجة دوران الأرض حول محورها.

وستصل الشمس نقطة التعامد 90 درجة تقريباً عند الساعة 12:18 وقت أذان الظهر "الزوال" بالمسجد الحرام، وفي ذلك التوقيت سيختفي ظل الكعبة المشرّفة تماماً وظلال الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً.

ويُستفاد من تعامد الشمس فوق الكعبة في تحديد اتجاه القِبلة في المناطق البعيدة جغرافياً عن مكة المكرّمة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون الشمس فيها فوق الأفق، وذلك عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك بشكل عمودي على الأرض وتتم مراقبة الظل ويكون اتجاه القِبلة في الجهة المعاكسة للظل؛ حيث يشير امتداد الظل إلى موقع الكعبة المشرّفة، علما بأن هذه الطريقة غير نافعة للمناطق، مثل جدة والطائف؛ نظراً لموقعهما القريب من مكة المكرّمة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:47 AM

كل ما تود معرفته عن تعامد الشمس على الكعبة .. هكذا تحدّد اتجاه القِبلة

غداً تشهد حدثاً فلكياً بارزاً .. اختفاء ظلها عن جوانبها الأربعة بشكل كامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,408

يترقب هواة الفلك في المملكة العربية السعودية حدثاً فلكياً بارزاً، يوم غد الثلاثاء، ويتمثل هذا الحدث في تعامد الشمس فوق الكعبة المشرّفة، حيث تكون الشمس عمودية فوق الكعبة المشرّفة، مُتسبّبة في اختفاء ظل الكعبة المشرّفة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل.

ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، إضافة إلى الموقع الجغرافي لمكة المكرّمة بين مدارَي السرطان والجدي؛ ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرّفة في كل عام.

ووفق موقع "طقس العرب" سيحدث تعامد الشمس فوق الكعبة، يوم غد الثلاثاء 28 مايو الجاري، حيث تشرق الشمس بسماء مكة المكرّمة الساعة 5:38 صباحاً بالتوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي وتتحرّك ظاهرياً في قبة السماء نتيجة دوران الأرض حول محورها.

وستصل الشمس نقطة التعامد 90 درجة تقريباً عند الساعة 12:18 وقت أذان الظهر "الزوال" بالمسجد الحرام، وفي ذلك التوقيت سيختفي ظل الكعبة المشرّفة تماماً وظلال الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً.

ويُستفاد من تعامد الشمس فوق الكعبة في تحديد اتجاه القِبلة في المناطق البعيدة جغرافياً عن مكة المكرّمة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون الشمس فيها فوق الأفق، وذلك عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك بشكل عمودي على الأرض وتتم مراقبة الظل ويكون اتجاه القِبلة في الجهة المعاكسة للظل؛ حيث يشير امتداد الظل إلى موقع الكعبة المشرّفة، علما بأن هذه الطريقة غير نافعة للمناطق، مثل جدة والطائف؛ نظراً لموقعهما القريب من مكة المكرّمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,949
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,873
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,164
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,504

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة