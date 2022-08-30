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النيابة اللبنانية تطالب بالقبض على حاكم المصرف المركزي بتُهم فساد

بعد أسبوع من تقديم بلاغ بحث وتحرٍّ ضد "سلامة"

طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الاثنين بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولين آخرين؛ وذلك بتهمة تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" أصدرت ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم.

ويأتي هذا الادعاء بعد أقل من أسبوع على إيداع القاضية "عون" بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة، التي كانت مقررة في 20 أغسطس، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.

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النيابة اللبنانية تطالب بالقبض على حاكم المصرف المركزي بتُهم فساد
سبق

طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الاثنين بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولين آخرين؛ وذلك بتهمة تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" أصدرت ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم.

ويأتي هذا الادعاء بعد أقل من أسبوع على إيداع القاضية "عون" بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة، التي كانت مقررة في 20 أغسطس، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:10 PM

النيابة اللبنانية تطالب بالقبض على حاكم المصرف المركزي بتُهم فساد

بعد أسبوع من تقديم بلاغ بحث وتحرٍّ ضد "سلامة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الاثنين بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولين آخرين؛ وذلك بتهمة تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدعية العامة في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" أصدرت ورقة الطلب بالادعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم.

ويأتي هذا الادعاء بعد أقل من أسبوع على إيداع القاضية "عون" بلاغ بحث وتحرٍّ بحق رياض سلامة، الذي لم يمثل أمامها في الجلسة، التي كانت مقررة في 20 أغسطس، ولم تنتظر انقضاء مهلة الشهر المحددة لانتهاء صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء.

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