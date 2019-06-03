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شاهد من البندقية .. لحظة اصطدام باخرة عملاقة مع قارب

بعد فقد السيطرة عليها والحادث أسفر عن 4 إصابات

قالت سلطات ميناء محلي في مدينة البندقية الإيطالية، إن باخرة سياحية اصطدمت مع رصيف وقارب يوم الأحد؛ ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة "إم. إس. سي. كروزيز"، إن الباخرة أوبرا التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكباً ويبلغ ارتفاعها 54 متراً وطولها 275 متراً كانت تقترب من مرسى في قناة جوديكا المائية عندما اصطدمت برصيف الميناء وقارب قريب بسبب مشكلة فنية.

وتسلطت الأضواء على سلامة السفن الكبرى في المدن الأوروبية بعد تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينة سياحية وباخرة في نهر الدانوب في بودابست؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان 21 آخرين أصبحوا في عِداد القتلى.

وقال بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء البحر الأدرياتي- شمالي البلاد، إن أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام.. وقال عمال طوارئ إن الباخرة السياحية فقدت السيطرة فيما يبدو بعد أن انقطع كابل من الفولاذ كان يربطها بقارب سحب.

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شاهد من البندقية .. لحظة اصطدام باخرة عملاقة مع قارب
سبق

قالت سلطات ميناء محلي في مدينة البندقية الإيطالية، إن باخرة سياحية اصطدمت مع رصيف وقارب يوم الأحد؛ ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة "إم. إس. سي. كروزيز"، إن الباخرة أوبرا التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكباً ويبلغ ارتفاعها 54 متراً وطولها 275 متراً كانت تقترب من مرسى في قناة جوديكا المائية عندما اصطدمت برصيف الميناء وقارب قريب بسبب مشكلة فنية.

وتسلطت الأضواء على سلامة السفن الكبرى في المدن الأوروبية بعد تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينة سياحية وباخرة في نهر الدانوب في بودابست؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان 21 آخرين أصبحوا في عِداد القتلى.

وقال بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء البحر الأدرياتي- شمالي البلاد، إن أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام.. وقال عمال طوارئ إن الباخرة السياحية فقدت السيطرة فيما يبدو بعد أن انقطع كابل من الفولاذ كان يربطها بقارب سحب.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:30 AM

شاهد من البندقية .. لحظة اصطدام باخرة عملاقة مع قارب

بعد فقد السيطرة عليها والحادث أسفر عن 4 إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت سلطات ميناء محلي في مدينة البندقية الإيطالية، إن باخرة سياحية اصطدمت مع رصيف وقارب يوم الأحد؛ ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة "إم. إس. سي. كروزيز"، إن الباخرة أوبرا التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكباً ويبلغ ارتفاعها 54 متراً وطولها 275 متراً كانت تقترب من مرسى في قناة جوديكا المائية عندما اصطدمت برصيف الميناء وقارب قريب بسبب مشكلة فنية.

وتسلطت الأضواء على سلامة السفن الكبرى في المدن الأوروبية بعد تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينة سياحية وباخرة في نهر الدانوب في بودابست؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان 21 آخرين أصبحوا في عِداد القتلى.

وقال بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء البحر الأدرياتي- شمالي البلاد، إن أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام.. وقال عمال طوارئ إن الباخرة السياحية فقدت السيطرة فيما يبدو بعد أن انقطع كابل من الفولاذ كان يربطها بقارب سحب.

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