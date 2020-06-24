النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

7 حالات تم تسجيلها بالعاصمة وحالتان في هوبي

سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعًا مجددًا.

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت مدارس، وفرضت إغلاقًا في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
سبق

سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعًا مجددًا.

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت مدارس، وفرضت إغلاقًا في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:19 AM

الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

7 حالات تم تسجيلها بالعاصمة وحالتان في هوبي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
0
173

سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعًا مجددًا.

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت مدارس، وفرضت إغلاقًا في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,260
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,138
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,507

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة