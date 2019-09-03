ممنوع للبنات مسموح للبنين.. متعهدات مقاصف لـ"تعليم مكة": شروطكم تعسفية

الإدارة: جميع الاشتراطات بُلغت للمشغلين قبل التعاقد وحظرنا الأطعمة الضارة

أبدت عدد من الأسر المنتجة متعهدات المقاصف بمدارس مكة المكرمة، تذمرهن من شروط العقد التي وضعتها إدارة التعليم، والتي وصفتها بالشروط التعسفية والانفرادية والتي سوف تتسبب في تكبدهن لخسائر فادحة.

وقال عدد من المتضررات: "لم نكن نعلم أن إدارة التعليم سوف تجبرنا على بيع أشياء معينة فقط مثل: سندويتشات الجبن والبيض المسلوق، والسلطات، والبيف، وبعض أنواع البسكويت، وبأسعار محددة لا يمكن تجاوزها، وما عدا ذلك ممنوع مثل: (الشوكولاتة بجميع أنواعها، التونة، الدجاج، الطعمية، البطاطس المقلية، القهوة، الشاهي، المكرونة، الكشري) وغيرها الكثير؛ وهو ما يُسمح به في بقية مدارس البنين بمكة، وفي مدارس البنين والبنات في الإدارات التعليمية الأخرى؛ باستثناء مقاصف مدارس البنات بتعليم مكة المكرمة".

وقلن: "المتعهدات هن أسر منتجة يبحثن عن توفير لقمة عيشهن؛ فتم التضييق عليهن - على حد قولهن- كما أن بعض الطالبات يجلبن معهن من خارج المدرسة ما يُمنع بيعه في المقاصف".

وأضفن: "ما تم منع بيعه في المقاصف؛ هو غذاء صحي، بعضه موجود في المستشفيات مثل الشوكولاتة والسناك وأطعمة بالدجاج، كما أن إيجارات المقاصف في مدارس مكة المكرمة عالية جدًّا وتدفع شهريًّا، بالإضافة إلى أن المتعهد يدفع تأمينًا للمدرسة مقدما عند توقيع العقد، ويلزم المتعهد بتنظيف ساحة إفطار الطالبات بعد انتهاء الفسحة".

وتساءلن: "لماذا نُمنع من بيع بعض الوجبات عند الطالبات، ويسمح ببيعها في مدارس البنين؟ ولماذا لا يوجد تعميم من وزارة التعليم يحدد فيه ما يمكن بيعه من الوجبات وما يمنع بيعه، ويسلم للمتعهدة نسخة منه؟ بدلًا من اجتهاد كل إدارة تعليم في تحديد الوجبات".

وطالبت المتعهدات بمساواتهن ببقية المتعهدين في بقية مدارس البنين بمكة المكرمة، ومدارس الإدارات التعليمية الأخرى.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة طلال الردادي لـ"سبق"، أن جميع الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية بُلغت للمشغلين للمقاصف من الأسر المنتجة، وهي تتوافق مع الضوابط العامة للاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة التعليم ووزارة الصحة، ويتم إبلاغها للمشغل قبل توقيع العقد مع إدارة المدرسة.

وأضاف "الردادي": "جميع الأطعمة الضارة التي تؤثر على الصحة العامة للطلاب والطالبات يُحظر ويمنع بيعها، وقد تم إبلاغ المتعهدين بذلك حيث يُسمح بالأطعمة الصحية فقط.