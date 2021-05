"تأكد" أفضل مشروع عربي يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة

خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

حقق تطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة جائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي - إدارة الطاقة - أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء).

وتأتي الجائزة كنتاج للتعاون والتكامل المثمر مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة الشريك الإستراتيجي للهيئة في هذا المجال، وتعكس جهود المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز سبل الحفاظ على البيئة ورفع مستويات كفاءة الطاقة واستخداماتها، وتمكين المستهلك من المشاركة الفعّالة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.

ويعد تطبيق "تأكد" أداة تقنية متطورة تساعد المستهلكين على التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية المختلفة، والمقارنة فيما بينها من حيث كفاءة الترشيد وغيرها من المزايا.

ويضم التطبيق إلى جانب مجال كفاءة الطاقة عددا من المزايا الأخرى مثل التحقق من صحة علامة الجودة السعودية على المنتجات المختلفة، وقراءة بيانات بطاقة ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب الاستعلام عن السيارات المستوردة المستعملة.

وكان تطبيق "تأكد" قد حصل في عام 2018 على جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) في مدينة دبي.