ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل ثمانية أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 17 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً محمد المواسي سبق 2020-05-13 سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 17 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة. ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل ثمانية أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 03:56 PM

قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً حالات التعافي تتجاوز الإصابات اليومية





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سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 17 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل ثمانية أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.