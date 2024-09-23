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الإطاحة بشخص ظهر معتدّيًا بالضرب على امرأة في مكان عام

ًبناءً على توجيه النيابة العامة عقب رصد مقطع مصوّر للواقعة

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور يُظهر محتواه قيام رجل بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام.

وقال المصدر: على الفور أصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحرّي للتعرف على هوية مقترف هذا الجرم والقبض عليه، بعد التحقق من كونه المعني في المقطع المصور.

وأضاف: تم التوصل إلى مرتكب هذه الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه وتوقيفه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبّب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.

جدير بالذكر أن المادة "17" من نظام الإجراءات الجزائية تمنح النيابة العامة حقَّ التحقيق ورفع الدعوى العامة في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد دون شكوى من المجني عليه متى رأت مصلحة عامة في ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بشخص ظهر معتدّيًا بالضرب على امرأة في مكان عام
سبق

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور يُظهر محتواه قيام رجل بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام.

وقال المصدر: على الفور أصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحرّي للتعرف على هوية مقترف هذا الجرم والقبض عليه، بعد التحقق من كونه المعني في المقطع المصور.

وأضاف: تم التوصل إلى مرتكب هذه الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه وتوقيفه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبّب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.

جدير بالذكر أن المادة "17" من نظام الإجراءات الجزائية تمنح النيابة العامة حقَّ التحقيق ورفع الدعوى العامة في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد دون شكوى من المجني عليه متى رأت مصلحة عامة في ذلك.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
05:58 PM

الإطاحة بشخص ظهر معتدّيًا بالضرب على امرأة في مكان عام

ًبناءً على توجيه النيابة العامة عقب رصد مقطع مصوّر للواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
51
32,203

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور يُظهر محتواه قيام رجل بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام.

وقال المصدر: على الفور أصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحرّي للتعرف على هوية مقترف هذا الجرم والقبض عليه، بعد التحقق من كونه المعني في المقطع المصور.

وأضاف: تم التوصل إلى مرتكب هذه الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه وتوقيفه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبّب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.

جدير بالذكر أن المادة "17" من نظام الإجراءات الجزائية تمنح النيابة العامة حقَّ التحقيق ورفع الدعوى العامة في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد دون شكوى من المجني عليه متى رأت مصلحة عامة في ذلك.

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