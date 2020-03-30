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هذا ما فعله كورونا بألمانيا في 24 ساعة.. 4751 إصابة و66 وفاة

حالات الإصابة المؤكّدة ارتفعت لـ 57298 وعدد الوفيات إلى 455

سجلت ألمانيا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بواقع 4751 مقارنة باليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة.

ووفق "رويترز"، أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298، كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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هذا ما فعله كورونا بألمانيا في 24 ساعة.. 4751 إصابة و66 وفاة
سبق

سجلت ألمانيا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بواقع 4751 مقارنة باليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة.

ووفق "رويترز"، أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298، كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:31 AM

هذا ما فعله كورونا بألمانيا في 24 ساعة.. 4751 إصابة و66 وفاة

حالات الإصابة المؤكّدة ارتفعت لـ 57298 وعدد الوفيات إلى 455

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ألمانيا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بواقع 4751 مقارنة باليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة.

ووفق "رويترز"، أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298، كما زاد عدد الوفيات إلى 455.

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