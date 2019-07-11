النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر تطيح بكوت ديفوار وتبلغ نصف النهائي كأس الأمم الإفريقية

حجز منتخب الجزائر مقعده في المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس في دور ربع النهائي للبطولة.

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي، فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62.

وشهد اللقاء إهدار بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الجزائر تطيح بكوت ديفوار وتبلغ نصف النهائي كأس الأمم الإفريقية
سبق

حجز منتخب الجزائر مقعده في المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس في دور ربع النهائي للبطولة.

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي، فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62.

وشهد اللقاء إهدار بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:14 PM

الجزائر تطيح بكوت ديفوار وتبلغ نصف النهائي كأس الأمم الإفريقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,106

حجز منتخب الجزائر مقعده في المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس في دور ربع النهائي للبطولة.

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي، فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62.

وشهد اللقاء إهدار بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة