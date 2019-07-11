الجزائر تطيح بكوت ديفوار وتبلغ نصف النهائي كأس الأمم الإفريقية

حجز منتخب الجزائر مقعده في المربع الذهبي لكأس إفريقيا 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس في دور ربع النهائي للبطولة.

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي، فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 62.

وشهد اللقاء إهدار بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري ركلة جزاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا يوم الأحد القادم.