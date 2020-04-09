النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" مخاطبةً أفراد المجتمع: التزامكم بالتعليمات إجراء فعّال لمنع "كورونا" من الانتشار

دعا "عسيري" إلى تعديل السلوك خاصةً مع قرب شهر رمضا  فيما يتعلق باللقاءات والتجمعات

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 تعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكداً أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور "عسيري" في لقاء مباشر عبر حساب "الصحة" في "تويتر": إن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة أمر أساس، وإجراء فعّال لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14 يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق".

وأوضح أن العالم حالياً انتقل من مرحلة تقليل الإصابات إلى مرحلة تخفيف الأثر من مرض فيروس كورونا، ولا يزال موضوع تقليل الإصابات ممكناً بتطبيق إجراء التباعد الإجتماعي، وهذا هو الذي تم في المملكة ولله الحمد من بداية المرض، حيث بدأت السلطات الصحية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بتطبيق إجراءات واسعة وصارمة.

ودعا "عسيري" إلى تعديل السلوك خاصةً مع قرب شهر رمضان المبارك فيما يتعلق باللقاءات والتجمعات والذهاب إلى مواقع التسوق، قائلاً: "مهم جدًا أن ندرك في هذه المرحلة أن شهر رمضان هذا العام يختلف عن رمضان في العام الماضي والأعوام السابقة، يجب أن نعدل من سلوكنا لتتناسب مع الأوضاع الراهنة، ومن ذلك البقاء في المنازل وعدم مخالطة الناس، حيث إن الإمكانيات متوفرة للناس لمواصلة أعمالهم عن بعد عن طريق التواصل المرئي والمسموع".

وأشار وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية إلى أن فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) لم يتغير من ناحية الأعراض وطرق الإنتقال، إذ هو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق الإفرازات التنفسية أثناء السعال والعطاس ومخالطة المصابين وملامسة الأسطح الملوثة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" مخاطبةً أفراد المجتمع: التزامكم بالتعليمات إجراء فعّال لمنع "كورونا" من الانتشار
سبق

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 تعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكداً أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور "عسيري" في لقاء مباشر عبر حساب "الصحة" في "تويتر": إن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة أمر أساس، وإجراء فعّال لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14 يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق".

وأوضح أن العالم حالياً انتقل من مرحلة تقليل الإصابات إلى مرحلة تخفيف الأثر من مرض فيروس كورونا، ولا يزال موضوع تقليل الإصابات ممكناً بتطبيق إجراء التباعد الإجتماعي، وهذا هو الذي تم في المملكة ولله الحمد من بداية المرض، حيث بدأت السلطات الصحية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بتطبيق إجراءات واسعة وصارمة.

ودعا "عسيري" إلى تعديل السلوك خاصةً مع قرب شهر رمضان المبارك فيما يتعلق باللقاءات والتجمعات والذهاب إلى مواقع التسوق، قائلاً: "مهم جدًا أن ندرك في هذه المرحلة أن شهر رمضان هذا العام يختلف عن رمضان في العام الماضي والأعوام السابقة، يجب أن نعدل من سلوكنا لتتناسب مع الأوضاع الراهنة، ومن ذلك البقاء في المنازل وعدم مخالطة الناس، حيث إن الإمكانيات متوفرة للناس لمواصلة أعمالهم عن بعد عن طريق التواصل المرئي والمسموع".

وأشار وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية إلى أن فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) لم يتغير من ناحية الأعراض وطرق الإنتقال، إذ هو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق الإفرازات التنفسية أثناء السعال والعطاس ومخالطة المصابين وملامسة الأسطح الملوثة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:06 PM

"الصحة" مخاطبةً أفراد المجتمع: التزامكم بالتعليمات إجراء فعّال لمنع "كورونا" من الانتشار

دعا "عسيري" إلى تعديل السلوك خاصةً مع قرب شهر رمضا  فيما يتعلق باللقاءات والتجمعات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
5,337

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 تعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكداً أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وقال الدكتور "عسيري" في لقاء مباشر عبر حساب "الصحة" في "تويتر": إن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة أمر أساس، وإجراء فعّال لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14 يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق".

وأوضح أن العالم حالياً انتقل من مرحلة تقليل الإصابات إلى مرحلة تخفيف الأثر من مرض فيروس كورونا، ولا يزال موضوع تقليل الإصابات ممكناً بتطبيق إجراء التباعد الإجتماعي، وهذا هو الذي تم في المملكة ولله الحمد من بداية المرض، حيث بدأت السلطات الصحية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بتطبيق إجراءات واسعة وصارمة.

ودعا "عسيري" إلى تعديل السلوك خاصةً مع قرب شهر رمضان المبارك فيما يتعلق باللقاءات والتجمعات والذهاب إلى مواقع التسوق، قائلاً: "مهم جدًا أن ندرك في هذه المرحلة أن شهر رمضان هذا العام يختلف عن رمضان في العام الماضي والأعوام السابقة، يجب أن نعدل من سلوكنا لتتناسب مع الأوضاع الراهنة، ومن ذلك البقاء في المنازل وعدم مخالطة الناس، حيث إن الإمكانيات متوفرة للناس لمواصلة أعمالهم عن بعد عن طريق التواصل المرئي والمسموع".

وأشار وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية إلى أن فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) لم يتغير من ناحية الأعراض وطرق الإنتقال، إذ هو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق الإفرازات التنفسية أثناء السعال والعطاس ومخالطة المصابين وملامسة الأسطح الملوثة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,796
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,075

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة