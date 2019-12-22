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وزير التعليم: نسعى لتحويل كليات المجتمع إلى تطبيقية لتتواءم مع سوق العمل

آل الشيخ: ندعم الدبلومات المهنية بالجامعات بما يحقق كفاءة إنفاق في القبول

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن سعي الوزارة إلى تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتواءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن 21 ومتطلبات سوق العمل، والثورة الصناعية الرابعة.  

وقال "آل الشيخ" في تصريح صحفي عَقِب تدشينه أمس وحدة المحاكاة الإكلينيكية للتدريب الطبي والمهارات التخصصية، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تبوك وتفقّده لعدد من المشروعات التعليمية والبحثية والصحية في الجامعة: نعمل على تقصي المهن والتخصصات الفرعية التي يتجه إليها سوق العمل؛ بهدف تطوير المناهج والمجالات التعليمية في جامعاتنا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق. 

وأضاف الوزير "آل الشيخ": تدعم الوزارة الدبلومات المهنية في الجامعات، بما يحقق كفاءة إنفاق في عملية القبول، ويستجيب لاحتياجات سوق العمل، ويقلّص القبول في التخصصات النظرية؛ فمثلًا لو كان لدى سوق العمل مهنة معينة هي في الأصل لا تتطلب الدراسة لمدة أربع سنوات، ويتطلب التأهيل فيها برنامجًا لمدة سنة أو سنتين؛ فلماذا أحمّل الطالب والمجتمع تكلفة أربع سنوات.

وفيما يخص مركز الابتكارات الذي تم تدشينه بجامعة تبوك قال "آل الشيخ": لقد تم إنشاء هذا المركز بحكم توافر المقومات البحثية لدعم المشروعات التنموية في المنطقة، والقريبة من منطقة نيوم التي تمثل مستقبلًا واعدًا للوطن؛ مشيرًا إلى أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص؛ لا سيما في مجال ابتكار المنتجات وتنويعها لدعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

حمد بن محمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: نسعى لتحويل كليات المجتمع إلى تطبيقية لتتواءم مع سوق العمل
سبق

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن سعي الوزارة إلى تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتواءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن 21 ومتطلبات سوق العمل، والثورة الصناعية الرابعة.  

وقال "آل الشيخ" في تصريح صحفي عَقِب تدشينه أمس وحدة المحاكاة الإكلينيكية للتدريب الطبي والمهارات التخصصية، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تبوك وتفقّده لعدد من المشروعات التعليمية والبحثية والصحية في الجامعة: نعمل على تقصي المهن والتخصصات الفرعية التي يتجه إليها سوق العمل؛ بهدف تطوير المناهج والمجالات التعليمية في جامعاتنا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق. 

وأضاف الوزير "آل الشيخ": تدعم الوزارة الدبلومات المهنية في الجامعات، بما يحقق كفاءة إنفاق في عملية القبول، ويستجيب لاحتياجات سوق العمل، ويقلّص القبول في التخصصات النظرية؛ فمثلًا لو كان لدى سوق العمل مهنة معينة هي في الأصل لا تتطلب الدراسة لمدة أربع سنوات، ويتطلب التأهيل فيها برنامجًا لمدة سنة أو سنتين؛ فلماذا أحمّل الطالب والمجتمع تكلفة أربع سنوات.

وفيما يخص مركز الابتكارات الذي تم تدشينه بجامعة تبوك قال "آل الشيخ": لقد تم إنشاء هذا المركز بحكم توافر المقومات البحثية لدعم المشروعات التنموية في المنطقة، والقريبة من منطقة نيوم التي تمثل مستقبلًا واعدًا للوطن؛ مشيرًا إلى أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص؛ لا سيما في مجال ابتكار المنتجات وتنويعها لدعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:33 AM

وزير التعليم: نسعى لتحويل كليات المجتمع إلى تطبيقية لتتواءم مع سوق العمل

آل الشيخ: ندعم الدبلومات المهنية بالجامعات بما يحقق كفاءة إنفاق في القبول

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن سعي الوزارة إلى تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتواءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن 21 ومتطلبات سوق العمل، والثورة الصناعية الرابعة.  

وقال "آل الشيخ" في تصريح صحفي عَقِب تدشينه أمس وحدة المحاكاة الإكلينيكية للتدريب الطبي والمهارات التخصصية، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تبوك وتفقّده لعدد من المشروعات التعليمية والبحثية والصحية في الجامعة: نعمل على تقصي المهن والتخصصات الفرعية التي يتجه إليها سوق العمل؛ بهدف تطوير المناهج والمجالات التعليمية في جامعاتنا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق. 

وأضاف الوزير "آل الشيخ": تدعم الوزارة الدبلومات المهنية في الجامعات، بما يحقق كفاءة إنفاق في عملية القبول، ويستجيب لاحتياجات سوق العمل، ويقلّص القبول في التخصصات النظرية؛ فمثلًا لو كان لدى سوق العمل مهنة معينة هي في الأصل لا تتطلب الدراسة لمدة أربع سنوات، ويتطلب التأهيل فيها برنامجًا لمدة سنة أو سنتين؛ فلماذا أحمّل الطالب والمجتمع تكلفة أربع سنوات.

وفيما يخص مركز الابتكارات الذي تم تدشينه بجامعة تبوك قال "آل الشيخ": لقد تم إنشاء هذا المركز بحكم توافر المقومات البحثية لدعم المشروعات التنموية في المنطقة، والقريبة من منطقة نيوم التي تمثل مستقبلًا واعدًا للوطن؛ مشيرًا إلى أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص؛ لا سيما في مجال ابتكار المنتجات وتنويعها لدعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

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