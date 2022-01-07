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"إتقان العقارية" توقّع اتفاقية للتهيئة الأولية للطرح كشركة مساهمة مغلقة

مواكبة لرؤية المملكة 2030 وتحقيقاً للتحول المؤسسي وتطوير خدماتها

وقّعت شركة إتقان العقارية وأحد بيوت الخبرة ذات العلاقات الدولية (دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية) اتفاقية تهيئة شركة إتقان العقارية للطرح الخاص وتحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة في خطوة تطويرية تخطوها شركة إتقان العقارية تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى الارتقاء بخدمة المواطنين والمستثمرين بالسوق العقارية بالمملكة العربية السعودية.

ومثّل شركة إتقان العقارية في مراسم توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز بن فهد الرشيد، فيما مثّل دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية رئيس مجلس إدارتها الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركتين وعدد من رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وتهدف الاتفاقية إلى رسم خارطة طريق؛ لضمان جودة المخرجات والخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات إتقان العقارية باعتبارها رائدة التسويق العقاري بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة الفريق الاستشاري السادة دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية، والوقوف على آليات التشغيل وأساليب تقديم الخدمات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة للتحول المؤسسي والتحول لشركة مساهمة مغلقة علاوة على تأهيل الموارد البشرية والأتمتة لكل أعمال الشركة.

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"إتقان العقارية" توقّع اتفاقية للتهيئة الأولية للطرح كشركة مساهمة مغلقة
سبق

وقّعت شركة إتقان العقارية وأحد بيوت الخبرة ذات العلاقات الدولية (دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية) اتفاقية تهيئة شركة إتقان العقارية للطرح الخاص وتحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة في خطوة تطويرية تخطوها شركة إتقان العقارية تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى الارتقاء بخدمة المواطنين والمستثمرين بالسوق العقارية بالمملكة العربية السعودية.

ومثّل شركة إتقان العقارية في مراسم توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز بن فهد الرشيد، فيما مثّل دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية رئيس مجلس إدارتها الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركتين وعدد من رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وتهدف الاتفاقية إلى رسم خارطة طريق؛ لضمان جودة المخرجات والخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات إتقان العقارية باعتبارها رائدة التسويق العقاري بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة الفريق الاستشاري السادة دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية، والوقوف على آليات التشغيل وأساليب تقديم الخدمات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة للتحول المؤسسي والتحول لشركة مساهمة مغلقة علاوة على تأهيل الموارد البشرية والأتمتة لكل أعمال الشركة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
07:26 PM

"إتقان العقارية" توقّع اتفاقية للتهيئة الأولية للطرح كشركة مساهمة مغلقة

مواكبة لرؤية المملكة 2030 وتحقيقاً للتحول المؤسسي وتطوير خدماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة إتقان العقارية وأحد بيوت الخبرة ذات العلاقات الدولية (دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية) اتفاقية تهيئة شركة إتقان العقارية للطرح الخاص وتحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة في خطوة تطويرية تخطوها شركة إتقان العقارية تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى الارتقاء بخدمة المواطنين والمستثمرين بالسوق العقارية بالمملكة العربية السعودية.

ومثّل شركة إتقان العقارية في مراسم توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز بن فهد الرشيد، فيما مثّل دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية رئيس مجلس إدارتها الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركتين وعدد من رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وتهدف الاتفاقية إلى رسم خارطة طريق؛ لضمان جودة المخرجات والخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات إتقان العقارية باعتبارها رائدة التسويق العقاري بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة الفريق الاستشاري السادة دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية، والوقوف على آليات التشغيل وأساليب تقديم الخدمات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة للتحول المؤسسي والتحول لشركة مساهمة مغلقة علاوة على تأهيل الموارد البشرية والأتمتة لكل أعمال الشركة.

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