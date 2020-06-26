النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

تزايد الطلب على القروض العقارية يدفع البنوك لاستقبال عملائها الجمعة والسبت

قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل

أعلنت البنوك السعودية والجهات التمويلية عن فتح عدد من فروعها في جميع مناطق المملكة لاستقبال عملائها خلال يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية الأسبوع الجاري؛ بهدف إنهاء إجراءات طلبات التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو القادم.

وفي التفاصيل: أوضحت البنوك أنها خصصت عددًا من الفروع لاستقبال طلبات العملاء المتزايدة على التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً، داعيةً الراغبين بزيارة الفروع إلى التواصل عبر الرقم المجاني لكل مصرف لمعرفة قائمة الفروع العاملة خلال نهاية الأسبوع، أو زيارة المواقع الإلكترونية للبنوك.

وتُقدم البنوك السعودية مجموعة من منتجات التمويل العقاري التي تلبي احتياجات الأسر السعودية بتمويل يصل لثلاثة ملايين ريال لمدة تصل لنحو 30 سنة لشراء عقار جديد أو إعادة تمويل أو إعادة هيكلة التمويل العقاري الحالي، ولشراء العقارات الاستثمارية أو أراض سكنية بمنتجاتنا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتم موافقة على التمويل خلال مدة تتراوح بين 3-10 أيام عمل، مع إمكانية تقديم التمويل الفردي أو المشترك.

يذكر أن البنوك السعودية منذ بداية أزمة جائحة كورونا اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حرصًا منها على سلامة وصحة منسوبيها وعملائها والمجتمع بشكل عام، والتي تضمنت تنفيذ جولات تعقيم بشكل دوري لمباني الإدارات العامة والإقليمية وكافة الفروع ومراكز الأعمال التابعة لها، وإجراء عمليات التعقيم لأجهزة الصرف الآلي بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزايد الطلب على القروض العقارية يدفع البنوك لاستقبال عملائها الجمعة والسبت
سبق

أعلنت البنوك السعودية والجهات التمويلية عن فتح عدد من فروعها في جميع مناطق المملكة لاستقبال عملائها خلال يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية الأسبوع الجاري؛ بهدف إنهاء إجراءات طلبات التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو القادم.

وفي التفاصيل: أوضحت البنوك أنها خصصت عددًا من الفروع لاستقبال طلبات العملاء المتزايدة على التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً، داعيةً الراغبين بزيارة الفروع إلى التواصل عبر الرقم المجاني لكل مصرف لمعرفة قائمة الفروع العاملة خلال نهاية الأسبوع، أو زيارة المواقع الإلكترونية للبنوك.

وتُقدم البنوك السعودية مجموعة من منتجات التمويل العقاري التي تلبي احتياجات الأسر السعودية بتمويل يصل لثلاثة ملايين ريال لمدة تصل لنحو 30 سنة لشراء عقار جديد أو إعادة تمويل أو إعادة هيكلة التمويل العقاري الحالي، ولشراء العقارات الاستثمارية أو أراض سكنية بمنتجاتنا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتم موافقة على التمويل خلال مدة تتراوح بين 3-10 أيام عمل، مع إمكانية تقديم التمويل الفردي أو المشترك.

يذكر أن البنوك السعودية منذ بداية أزمة جائحة كورونا اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حرصًا منها على سلامة وصحة منسوبيها وعملائها والمجتمع بشكل عام، والتي تضمنت تنفيذ جولات تعقيم بشكل دوري لمباني الإدارات العامة والإقليمية وكافة الفروع ومراكز الأعمال التابعة لها، وإجراء عمليات التعقيم لأجهزة الصرف الآلي بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
08:21 PM

تزايد الطلب على القروض العقارية يدفع البنوك لاستقبال عملائها الجمعة والسبت

قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
572

أعلنت البنوك السعودية والجهات التمويلية عن فتح عدد من فروعها في جميع مناطق المملكة لاستقبال عملائها خلال يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية الأسبوع الجاري؛ بهدف إنهاء إجراءات طلبات التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو القادم.

وفي التفاصيل: أوضحت البنوك أنها خصصت عددًا من الفروع لاستقبال طلبات العملاء المتزايدة على التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً، داعيةً الراغبين بزيارة الفروع إلى التواصل عبر الرقم المجاني لكل مصرف لمعرفة قائمة الفروع العاملة خلال نهاية الأسبوع، أو زيارة المواقع الإلكترونية للبنوك.

وتُقدم البنوك السعودية مجموعة من منتجات التمويل العقاري التي تلبي احتياجات الأسر السعودية بتمويل يصل لثلاثة ملايين ريال لمدة تصل لنحو 30 سنة لشراء عقار جديد أو إعادة تمويل أو إعادة هيكلة التمويل العقاري الحالي، ولشراء العقارات الاستثمارية أو أراض سكنية بمنتجاتنا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتم موافقة على التمويل خلال مدة تتراوح بين 3-10 أيام عمل، مع إمكانية تقديم التمويل الفردي أو المشترك.

يذكر أن البنوك السعودية منذ بداية أزمة جائحة كورونا اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حرصًا منها على سلامة وصحة منسوبيها وعملائها والمجتمع بشكل عام، والتي تضمنت تنفيذ جولات تعقيم بشكل دوري لمباني الإدارات العامة والإقليمية وكافة الفروع ومراكز الأعمال التابعة لها، وإجراء عمليات التعقيم لأجهزة الصرف الآلي بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,415
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,384
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,235
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,570

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة