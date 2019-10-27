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صندوق الاستثمارات يكشف عن مشاركة 49 شريكاً عالمياً في مبادرة مستقبل الاستثمار

300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن مشاركة 49 شريكاً يشكلون دوراً محورياً في تطوير ونجاح أعمال الدورة السنوية الثالثة من مبادرة "مستقبل الاستثمار"، التي ستقام في الرياض خلال 29 - 31 أكتوبر 2019.

وأعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار عن مشاركة قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، من صناع القرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في فعاليات وجلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته للعام 2019، وتعكس خلفيات الحضور تلك السمة العالمية للمؤتمر، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المؤتمر من أوروبا، وتحوز آسيا على نسبة 19% من المتحدثين، فيما تشكل نسبة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، مبينةً تسجيل أكثر من 6.000 شخص للمشاركة في المؤتمر.

وتنقسم مجموعة الشركاء في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 إلى ثلاث فئات:

- 16 شريكاً استراتيجياً، سيسهمون في رسم إطار الحدث بشكل عام، منهم: شركة داو كيميكال، وإتش إس بي سي، سامسونج، ومجموعة اللولو العالمية، وشركة ريلاينس للصناعات المحدودة، وموانئ دبي العالمية، وبنك الرياض، وسابك، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة البحر الأحمر للتطوير، ومعادن.

- 12 شريكاً للمعرفة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية تم التعاون معهم لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة؛ بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو في المراحل المبكرة، وتضم هذه القائمة ديلويت، إي واي، كيه بي إم جي، باليديوم، بي دبليو سي وStrategy&، سيا بارتنرز، وشركة World Ocean Council.

- 21 شريكاً تكنولوجياً عالمياً، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا، كما سيعرضون أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتداداً من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولاً إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها، وتتضمن هذه القائمة: جرافيتي إكستريم إي، جرين إمباكت، هايف، هواوي، ماركبل Markable،Ping An Good Doctor، بيور هارفست، ريفا إنرجي سوليوشنز، سينس تايم، وشركة فيرجن هايبرلوب ون.

وتم إنشاء مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات، وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، والسيرة الذاتية الموجزة للمتحدثين، يرجى زيارة الموقع الخاص بالحدث: www.futureinvesmentinitiative.com

صندوق الاستثمارات العامة مستقبل الاستثمار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صندوق الاستثمارات يكشف عن مشاركة 49 شريكاً عالمياً في مبادرة مستقبل الاستثمار
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن مشاركة 49 شريكاً يشكلون دوراً محورياً في تطوير ونجاح أعمال الدورة السنوية الثالثة من مبادرة "مستقبل الاستثمار"، التي ستقام في الرياض خلال 29 - 31 أكتوبر 2019.

وأعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار عن مشاركة قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، من صناع القرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في فعاليات وجلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته للعام 2019، وتعكس خلفيات الحضور تلك السمة العالمية للمؤتمر، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المؤتمر من أوروبا، وتحوز آسيا على نسبة 19% من المتحدثين، فيما تشكل نسبة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، مبينةً تسجيل أكثر من 6.000 شخص للمشاركة في المؤتمر.

وتنقسم مجموعة الشركاء في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 إلى ثلاث فئات:

- 16 شريكاً استراتيجياً، سيسهمون في رسم إطار الحدث بشكل عام، منهم: شركة داو كيميكال، وإتش إس بي سي، سامسونج، ومجموعة اللولو العالمية، وشركة ريلاينس للصناعات المحدودة، وموانئ دبي العالمية، وبنك الرياض، وسابك، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة البحر الأحمر للتطوير، ومعادن.

- 12 شريكاً للمعرفة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية تم التعاون معهم لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة؛ بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو في المراحل المبكرة، وتضم هذه القائمة ديلويت، إي واي، كيه بي إم جي، باليديوم، بي دبليو سي وStrategy&، سيا بارتنرز، وشركة World Ocean Council.

- 21 شريكاً تكنولوجياً عالمياً، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا، كما سيعرضون أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتداداً من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولاً إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها، وتتضمن هذه القائمة: جرافيتي إكستريم إي، جرين إمباكت، هايف، هواوي، ماركبل Markable،Ping An Good Doctor، بيور هارفست، ريفا إنرجي سوليوشنز، سينس تايم، وشركة فيرجن هايبرلوب ون.

وتم إنشاء مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات، وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، والسيرة الذاتية الموجزة للمتحدثين، يرجى زيارة الموقع الخاص بالحدث: www.futureinvesmentinitiative.com

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
03:53 PM

صندوق الاستثمارات يكشف عن مشاركة 49 شريكاً عالمياً في مبادرة مستقبل الاستثمار

300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن مشاركة 49 شريكاً يشكلون دوراً محورياً في تطوير ونجاح أعمال الدورة السنوية الثالثة من مبادرة "مستقبل الاستثمار"، التي ستقام في الرياض خلال 29 - 31 أكتوبر 2019.

وأعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار عن مشاركة قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، من صناع القرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في فعاليات وجلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته للعام 2019، وتعكس خلفيات الحضور تلك السمة العالمية للمؤتمر، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المؤتمر من أوروبا، وتحوز آسيا على نسبة 19% من المتحدثين، فيما تشكل نسبة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، مبينةً تسجيل أكثر من 6.000 شخص للمشاركة في المؤتمر.

وتنقسم مجموعة الشركاء في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 إلى ثلاث فئات:

- 16 شريكاً استراتيجياً، سيسهمون في رسم إطار الحدث بشكل عام، منهم: شركة داو كيميكال، وإتش إس بي سي، سامسونج، ومجموعة اللولو العالمية، وشركة ريلاينس للصناعات المحدودة، وموانئ دبي العالمية، وبنك الرياض، وسابك، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة البحر الأحمر للتطوير، ومعادن.

- 12 شريكاً للمعرفة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية تم التعاون معهم لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة؛ بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو في المراحل المبكرة، وتضم هذه القائمة ديلويت، إي واي، كيه بي إم جي، باليديوم، بي دبليو سي وStrategy&، سيا بارتنرز، وشركة World Ocean Council.

- 21 شريكاً تكنولوجياً عالمياً، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا، كما سيعرضون أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتداداً من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولاً إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها، وتتضمن هذه القائمة: جرافيتي إكستريم إي، جرين إمباكت، هايف، هواوي، ماركبل Markable،Ping An Good Doctor، بيور هارفست، ريفا إنرجي سوليوشنز، سينس تايم، وشركة فيرجن هايبرلوب ون.

وتم إنشاء مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات، وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، والسيرة الذاتية الموجزة للمتحدثين، يرجى زيارة الموقع الخاص بالحدث: www.futureinvesmentinitiative.com

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