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"البنك المركزي" يصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع يناير عام 2022

أعلن البنك المركزي السعودي، عن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدْء العمل بها اعتباراً من تاريخ 01/ 01/ 2022م.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار

ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

وبيّن البنك أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية، حيث يأتي إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيداً منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

وأعرب البنك المركزي السعودي عن شكره وتقديره إلى المجلس الصحي السعودي على تعاونه الدائم وجهوده في هذا المجال.

ويمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: (اضغط هنا)

البنك المركزي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنك المركزي" يصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي، عن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدْء العمل بها اعتباراً من تاريخ 01/ 01/ 2022م.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار

ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

وبيّن البنك أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية، حيث يأتي إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيداً منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

وأعرب البنك المركزي السعودي عن شكره وتقديره إلى المجلس الصحي السعودي على تعاونه الدائم وجهوده في هذا المجال.

ويمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: (اضغط هنا)

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:06 AM

"البنك المركزي" يصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع يناير عام 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي، عن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدْء العمل بها اعتباراً من تاريخ 01/ 01/ 2022م.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار

ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

وبيّن البنك أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية، حيث يأتي إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيداً منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

وأعرب البنك المركزي السعودي عن شكره وتقديره إلى المجلس الصحي السعودي على تعاونه الدائم وجهوده في هذا المجال.

ويمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: (اضغط هنا)

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