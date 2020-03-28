الحوثيون يتلقون هزيمة ثقيلة في صرواح.. ويخلفون جثث قتلاهم في الجبال

"الحبيشي" أكد أن الميليشيا لن تستطيع الاقتراب من مأرب

أفاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، اليوم (السبت)، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية تجر أذيال الهزيمة مخلفة العشرات من جثث قتلاها في جبال وشعاب مديرية صرواح في محافظة مأرب؛ نتيجة الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات بالمديرية.

وذكر "الحبيشي"، في تصريح للمركز الإعلامي للجيش الوطني، أن الميليشيا الانقلابية لن تستطيع الاقتراب من مأرب، مهما عملت وحشدت، وستدفع الثمن غاليًا إذا حاولت الاقتراب من صرواح أو مأرب.