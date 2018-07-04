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مستشفى الأفلاج يستقبل 6 آلاف مراجع ويشخص 35 ألفاً ..وهؤلاء ممنوعون

خلال شهر مايو.. وسط استياء من عدم توفر كوادر طبية وفنية

في الوقت الذي يعاني فيه مستشفى الأفلاج العام من نقص في الكوادر الطبية والفنية وإغلاق عدد من العيادات الطبية؛ لا يزال يستقبل آلاف الحالات المرضية شهرياً إلا مرضى القلب والمخ والأعصاب والعيون فإنهم محرومون من العلاج فيه لإغلاق العيادات المختصة لعلاجهم وتشخيص حالاتهم المرضية فيضطر هؤلاء المرضى لتكبد عناء السفر للبحث عن العلاج في مستشفيات المحافظات المجاورة .

وكان مستشفى الأفلاج العام قد استقبل شهر مايو الماضي أكثر من 6000 حالة ما بين العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ورغم النقص الحاد جداً في أقسام المختبرات تم تشخيص كذلك 35 ألف فحوصات مخبرية، إلا أن العشرات من الحالات لا يستطيع المستشفى تشخيصها وعلاجها لعدم توفر كوادر طبية وفنية متخصص وإغلاق عياداتها بالمستشفى.

النقص الحاد في كوادر مستشفى الأفلاج الطبية والفنية أخرج الكثير من الأهالي عن صمتهم مطالبين بضرورة تزويد المستشفى الوحيد بالمحافظة بالأطباء والفنيين كون عيادة المخ والأعصاب لها العديد من السنوات مغلقة في وجه المراجعين والحالات الطارئة جراء الحوادث المرورية.

وأكدوا على ضرورة تلبية احتياجات مستشفى الأفلاج لمنع الأهالي من تكبد عناء السفر والمراجعات المستمرة بمستشفيات المحافظات المجاورة .

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مستشفى الأفلاج يستقبل 6 آلاف مراجع ويشخص 35 ألفاً ..وهؤلاء ممنوعون
سبق

في الوقت الذي يعاني فيه مستشفى الأفلاج العام من نقص في الكوادر الطبية والفنية وإغلاق عدد من العيادات الطبية؛ لا يزال يستقبل آلاف الحالات المرضية شهرياً إلا مرضى القلب والمخ والأعصاب والعيون فإنهم محرومون من العلاج فيه لإغلاق العيادات المختصة لعلاجهم وتشخيص حالاتهم المرضية فيضطر هؤلاء المرضى لتكبد عناء السفر للبحث عن العلاج في مستشفيات المحافظات المجاورة .

وكان مستشفى الأفلاج العام قد استقبل شهر مايو الماضي أكثر من 6000 حالة ما بين العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ورغم النقص الحاد جداً في أقسام المختبرات تم تشخيص كذلك 35 ألف فحوصات مخبرية، إلا أن العشرات من الحالات لا يستطيع المستشفى تشخيصها وعلاجها لعدم توفر كوادر طبية وفنية متخصص وإغلاق عياداتها بالمستشفى.

النقص الحاد في كوادر مستشفى الأفلاج الطبية والفنية أخرج الكثير من الأهالي عن صمتهم مطالبين بضرورة تزويد المستشفى الوحيد بالمحافظة بالأطباء والفنيين كون عيادة المخ والأعصاب لها العديد من السنوات مغلقة في وجه المراجعين والحالات الطارئة جراء الحوادث المرورية.

وأكدوا على ضرورة تلبية احتياجات مستشفى الأفلاج لمنع الأهالي من تكبد عناء السفر والمراجعات المستمرة بمستشفيات المحافظات المجاورة .

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:46 PM

مستشفى الأفلاج يستقبل 6 آلاف مراجع ويشخص 35 ألفاً ..وهؤلاء ممنوعون

خلال شهر مايو.. وسط استياء من عدم توفر كوادر طبية وفنية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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في الوقت الذي يعاني فيه مستشفى الأفلاج العام من نقص في الكوادر الطبية والفنية وإغلاق عدد من العيادات الطبية؛ لا يزال يستقبل آلاف الحالات المرضية شهرياً إلا مرضى القلب والمخ والأعصاب والعيون فإنهم محرومون من العلاج فيه لإغلاق العيادات المختصة لعلاجهم وتشخيص حالاتهم المرضية فيضطر هؤلاء المرضى لتكبد عناء السفر للبحث عن العلاج في مستشفيات المحافظات المجاورة .

وكان مستشفى الأفلاج العام قد استقبل شهر مايو الماضي أكثر من 6000 حالة ما بين العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ورغم النقص الحاد جداً في أقسام المختبرات تم تشخيص كذلك 35 ألف فحوصات مخبرية، إلا أن العشرات من الحالات لا يستطيع المستشفى تشخيصها وعلاجها لعدم توفر كوادر طبية وفنية متخصص وإغلاق عياداتها بالمستشفى.

النقص الحاد في كوادر مستشفى الأفلاج الطبية والفنية أخرج الكثير من الأهالي عن صمتهم مطالبين بضرورة تزويد المستشفى الوحيد بالمحافظة بالأطباء والفنيين كون عيادة المخ والأعصاب لها العديد من السنوات مغلقة في وجه المراجعين والحالات الطارئة جراء الحوادث المرورية.

وأكدوا على ضرورة تلبية احتياجات مستشفى الأفلاج لمنع الأهالي من تكبد عناء السفر والمراجعات المستمرة بمستشفيات المحافظات المجاورة .

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