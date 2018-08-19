رُزِق مدير قسم العلاقات العامة بإدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة مطر بن خرشان السهيمي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "حسام". جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
"السهيمي" يُرزق بـ"حسام"
رُزِق مدير قسم العلاقات العامة بإدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة مطر بن خرشان السهيمي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "حسام". جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
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"السهيمي" يُرزق بـ"حسام"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-19
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
03:48 PM
"السهيمي" يُرزق بـ"حسام"
رُزِق مدير قسم العلاقات العامة بإدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة مطر بن خرشان السهيمي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "حسام". جعله الله من مواليد السعادة، وأقرّ به أعين والديه.
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