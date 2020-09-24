العنزي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني: فرصة كبيرة لاستذكار التاريخ المجيد

قال: توجيهات القيادة رسمت خارطة طريق شاملة نحو تنمية وطنية مستقبلية

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي باسمه ونيابة عن منسوبي المدينة، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى الـ90 لتوحيد المملكة.

وأكد الدكتور العنزي أن اليوم الوطني يمثل فرصة كبيرة لاستذكار التاريخ المجيد للمملكة التي أرسى دعائمها ووحد كيانها جلالة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حيث أكمل قادتها مسيرة الازدهار والمجد والنمو والتطور في كل القطاعات، وأنه بتوجيهات القيادة الرشيدة رسمت خارطة طريق شاملة ومتكاملة نحو تنمية وطنية مستقبلية، واختطت لها مسارًا نهضويًّا طموحًا، تكوّن في المشروع الوطني رؤية 2030، هذا المشروع التنموي الطموح بإشراف مباشر ودعم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد؛ حيث تتطلع المملكة في ظل هذا المشروع الواعد إلى مستقبل أكثر إشراقًا -بعون الله- بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها، ويتجلى ذلك بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل، وبفضل من الله انتقل هذا المشروع من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وتم البدء في رؤية النتائج المثمرة على أرض الواقع.

وأضاف: حَظِيَ القطاع الصحي بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، وأثمر الكثير من الإنجازات وساهَمَ في تطوير منظومة العمل بكوادر سخّروا أنفسهم لتحقيق التطلعات المرجوة؛ مضاعفين بذلك جهودهم للارتقاء بالخدمات والوصول إلى مصافّ أكثر الدول تقدمًا.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 منحت المرونة التي نحتاجها في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الوباء كمحفز طبيعي للتحول الرقمي، وسخرت المملكة هيكلة استجابة سريعة للوباء؛ بهدف الحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المجتمع.

وختم الدكتور العنزي حديثه داعيًا الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا، وأن يُديم عليها الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحميها وبلاد المسلمين أجمعين من شر الأوبئة، وأن يوفقها لتحقيق المزيد من الإنجازات.