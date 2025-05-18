"صحة المدينة": الكشف على 36 ألف عامل للأحياء السكنية المكتظة بـ"ينبع"

وفقًا لخطة المسح المعتمدة وحسب البروتوكول المعتمد من قِبل وزارة الصحة

بلغت إحصائية أعمال التقصي الميداني لفيروس كورونا المستجد للعمالة في أحياء محافظة ينبع والتي تنفذها وتباشرها الفرق الميدانية والصحية للمجمع الصحي بمحافظة ينبع التابع لصحة المدينة المنورة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا أكثر من 36 ألف عامل تم إجراء الكشوفات عليهم.

واستهدفت الحملة وفقًا لخطة المسح المعتمدة بحسب البروتوكول المعتمد من قِبل وزارة الصحة للأحياء السكنية المكتظة وجميع ثكنات العمالة، إضافة إلى التجمعات السكنية للشركات والمؤسسات ذات الكثافة العمالية والمجمعات السكنية للعمالة مما يُسهم في سرعة الوصول إلى الحالات المشتبهة بشكل سريع وأكثر فعالية وذلك لضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة.

يُذكر أن عملية التوسع في الفحوص الميدانية له دور في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في الوقت نفسه أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل كما تم تعزيز الجانب التوعوي لجميع الحالات التي تم زيارتها والتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة وتعريفهم بمركز اتصال وزارة الصحة 937 في حال الاشتباه بأعراض الإصابة، علمًا بأن جميع هذه الإجراءات تُسهم برفع مستوى الجاهزية الوقائية في المحافظة للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره، وهذا كله يأتي بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية كافة لمواجهة هذه الجائحة.