"الصحة" تعلن تفاصيل الحالات الجديدة وتدعو للحرص على غسل اليدين
أعلنت الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 123308 حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 39828 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1843 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 1519 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 82548 حالة.
كما بلغ عدد الوفيات 932 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 7675299 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3645766 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 426268 ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
"الصحة" تعلن تفاصيل الحالات الجديدة وتدعو للحرص على غسل اليدين
عبدالله البرقاويسبق2020-06-13
أعلنت الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 123308 حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 39828 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1843 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 1519 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 82548 حالة.
كما بلغ عدد الوفيات 932 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 7675299 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3645766 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 426268 ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
05:35 PM
"الصحة" تعلن تفاصيل الحالات الجديدة وتدعو للحرص على غسل اليدين
أعلنت الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 123308 حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 39828 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1843 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 1519 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 82548 حالة.
كما بلغ عدد الوفيات 932 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 7675299 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3645766 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 426268 ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.