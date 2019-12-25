دشن وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده، الأربعاء؛ اليوم التوعوي الأول لمستخدمي الزرعة العظمية للأذن، في مستشفى عسير المركزي. جاء ذلك تحت رعاية أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عايض عسيري. وقال المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، الدكتور علي بن سعيد: إن مشروع الزرعة العظمية للأذن، أحد المشاريع التي استحدثتها وزارة الصحة لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع. ونوه إلى تطور تأهيل ذوي الإعاقة السمعية بمستشفى عسير بشكل كبير؛ حيث أُجريت الزرعة العظمية لأكثر من ٢٣ مريضًا داخل المستشفى. من جانبه أوضح قائد برنامج زراعة القوقعة بصحة عسير، الدكتور يحيى الأحمري؛ أن استحداث برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية للكبار والأطفال على حدٍ سواء، بدأ العمل من منتصف العام الماضي ٢٠١٨، وجهز بأحدث التجهيزات واستقطب الكثير من القوى العاملة بدعم مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران. وأضاف أنه خلال هذه الفترة أجريت زراعة قوقعة لأكثر من ٤٠ مريضًا ومريضة في عدد من المستشفيات، وأكثر من ٢٥ زراعة للسماعات العظمية للكبار، وتركيب أكثر من ١٧ سماعة للأطفال، موضحًا أن هذه الخدمة وفرت على المرضى عناء السفر للعلاج خارج المنطقة. وفي ختام اللقاء جرى الاطلاع على الأجهزة المستخدمة، من خلال المعرض المصاحب.

وكيل عسير يُدشن اليوم التوعوي الأول لمستخدمي السماعات العظمية بندر آل عوض سبق 2019-12-25 دشن وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده، الأربعاء؛ اليوم التوعوي الأول لمستخدمي الزرعة العظمية للأذن، في مستشفى عسير المركزي.



جاء ذلك تحت رعاية أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عايض عسيري.



وقال المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، الدكتور علي بن سعيد: إن مشروع الزرعة العظمية للأذن، أحد المشاريع التي استحدثتها وزارة الصحة لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.



ونوه إلى تطور تأهيل ذوي الإعاقة السمعية بمستشفى عسير بشكل كبير؛ حيث أُجريت الزرعة العظمية لأكثر من ٢٣ مريضًا داخل المستشفى.



من جانبه أوضح قائد برنامج زراعة القوقعة بصحة عسير، الدكتور يحيى الأحمري؛ أن استحداث برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية للكبار والأطفال على حدٍ سواء، بدأ العمل من منتصف العام الماضي ٢٠١٨، وجهز بأحدث التجهيزات واستقطب الكثير من القوى العاملة بدعم مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران.



وأضاف أنه خلال هذه الفترة أجريت زراعة قوقعة لأكثر من ٤٠ مريضًا ومريضة في عدد من المستشفيات، وأكثر من ٢٥ زراعة للسماعات العظمية للكبار، وتركيب أكثر من ١٧ سماعة للأطفال، موضحًا أن هذه الخدمة وفرت على المرضى عناء السفر للعلاج خارج المنطقة.



وفي ختام اللقاء جرى الاطلاع على الأجهزة المستخدمة، من خلال المعرض المصاحب.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 04:33 PM

وكيل عسير يُدشن اليوم التوعوي الأول لمستخدمي السماعات العظمية "ابن سعيد": إجراء الزرعة لـ23 مريضًا داخل المستشفى





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دشن وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده، الأربعاء؛ اليوم التوعوي الأول لمستخدمي الزرعة العظمية للأذن، في مستشفى عسير المركزي.



جاء ذلك تحت رعاية أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عايض عسيري.



وقال المشرف العام على مستشفى عسير المركزي، الدكتور علي بن سعيد: إن مشروع الزرعة العظمية للأذن، أحد المشاريع التي استحدثتها وزارة الصحة لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.



ونوه إلى تطور تأهيل ذوي الإعاقة السمعية بمستشفى عسير بشكل كبير؛ حيث أُجريت الزرعة العظمية لأكثر من ٢٣ مريضًا داخل المستشفى.



من جانبه أوضح قائد برنامج زراعة القوقعة بصحة عسير، الدكتور يحيى الأحمري؛ أن استحداث برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية للكبار والأطفال على حدٍ سواء، بدأ العمل من منتصف العام الماضي ٢٠١٨، وجهز بأحدث التجهيزات واستقطب الكثير من القوى العاملة بدعم مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران.



وأضاف أنه خلال هذه الفترة أجريت زراعة قوقعة لأكثر من ٤٠ مريضًا ومريضة في عدد من المستشفيات، وأكثر من ٢٥ زراعة للسماعات العظمية للكبار، وتركيب أكثر من ١٧ سماعة للأطفال، موضحًا أن هذه الخدمة وفرت على المرضى عناء السفر للعلاج خارج المنطقة.



وفي ختام اللقاء جرى الاطلاع على الأجهزة المستخدمة، من خلال المعرض المصاحب.