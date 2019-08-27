مصر تسجّل 221 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس وصل إلى 287159 إصابة، من ضمنهم 237056 حالة تم شفاؤها، مشيرةً إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 16701 وفاة.