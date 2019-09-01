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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السويد

خلال لقاء بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السويد
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
07:18 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
08:16 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السويد

خلال لقاء بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.

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