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"الدفاع المدني" يحذّر من أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات بمكة

"القرني" دعا إلى عدم التهور والمغامرة بالدخول إلى مجاري الأودية والسيول

‎دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وكذلك تساقط البرد، وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول على كل من: (الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والمويه) ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

‏‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول إلى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يحذّر من أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات بمكة
سبق

‎دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وكذلك تساقط البرد، وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول على كل من: (الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والمويه) ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

‏‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول إلى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:56 PM

"الدفاع المدني" يحذّر من أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات بمكة

"القرني" دعا إلى عدم التهور والمغامرة بالدخول إلى مجاري الأودية والسيول

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,983

‎دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وكذلك تساقط البرد، وقد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالسيول على كل من: (الطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والمويه) ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

‏‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول إلى الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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