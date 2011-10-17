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الجناح السعودي في "إكسبو دبي" يحقق رقمًا قياسيًّا في الزيارات اليومية

وفود دبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة

حقّق الجناح السعودي المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" أمس الأول، رقمًا قياسيًّا في مستوى الزيارات اليومية؛ حيث استقبل نحو 23 ألف زائر في يوم واحد، ليصل إجمالي الزيارات التي حظي بها خلال أول أسبوعين من افتتاحه أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، فضلًا عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، محققًا بذلك إنجازًا جديدًا يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الجاري.

وأكد المفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة، أن الجناح نجح منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوّار من خلال أقسامه وأنشطته التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، ومحتوى متنوع استند على أربع ركائز رئيسية شملت الطبيعة والتراث والمجتمع الحيوي والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة.

وكان جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، قد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقًا مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي "USGBC" بوصفه واحدًا من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

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الجناح السعودي في "إكسبو دبي" يحقق رقمًا قياسيًّا في الزيارات اليومية
سبق

حقّق الجناح السعودي المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" أمس الأول، رقمًا قياسيًّا في مستوى الزيارات اليومية؛ حيث استقبل نحو 23 ألف زائر في يوم واحد، ليصل إجمالي الزيارات التي حظي بها خلال أول أسبوعين من افتتاحه أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، فضلًا عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، محققًا بذلك إنجازًا جديدًا يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الجاري.

وأكد المفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة، أن الجناح نجح منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوّار من خلال أقسامه وأنشطته التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، ومحتوى متنوع استند على أربع ركائز رئيسية شملت الطبيعة والتراث والمجتمع الحيوي والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة.

وكان جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، قد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقًا مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي "USGBC" بوصفه واحدًا من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:50 PM

الجناح السعودي في "إكسبو دبي" يحقق رقمًا قياسيًّا في الزيارات اليومية

وفود دبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّق الجناح السعودي المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" أمس الأول، رقمًا قياسيًّا في مستوى الزيارات اليومية؛ حيث استقبل نحو 23 ألف زائر في يوم واحد، ليصل إجمالي الزيارات التي حظي بها خلال أول أسبوعين من افتتاحه أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، فضلًا عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، محققًا بذلك إنجازًا جديدًا يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الجاري.

وأكد المفوض العام للجناح السعودي المهندس حسين حنبظاظة، أن الجناح نجح منذ يومه الأول في جذب اهتمام الزوّار من خلال أقسامه وأنشطته التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، ومحتوى متنوع استند على أربع ركائز رئيسية شملت الطبيعة والتراث والمجتمع الحيوي والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة.

وكان جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، قد حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية، في الوقت الذي يشكل مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقًا مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي "USGBC" بوصفه واحدًا من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

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