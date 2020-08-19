أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 450 حالة وفاة

تسجيل 216 إصابة جديدة و12 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 363 وفي أستراليا إلى 450 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 23773 إصابة؛ تعافى منها 14924 شخصاً.