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"الصحة السودانية": تسجيل 181 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 حالات وفاة

طالبت المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

سجلت السودان 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1111 حالة، منها 59 حالة وفاة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية تماثل 10 حالات للشفاء، منها 9 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102.

وطالبت الوزارة بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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"الصحة السودانية": تسجيل 181 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 حالات وفاة
سبق

سجلت السودان 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1111 حالة، منها 59 حالة وفاة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية تماثل 10 حالات للشفاء، منها 9 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102.

وطالبت الوزارة بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:37 PM

"الصحة السودانية": تسجيل 181 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 حالات وفاة

طالبت المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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سجلت السودان 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1111 حالة، منها 59 حالة وفاة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية تماثل 10 حالات للشفاء، منها 9 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في نهر النيل، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 102.

وطالبت الوزارة بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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