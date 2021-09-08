النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة

زيادة عدد المصليات المخصّصة لهم.. لتمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة

ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الخدمات التي تقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي وسبل تعزيزها وتقديم الرعاية التي تمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس محمد علي فقيهي؛ بمقر الوكالة أمس، بالمدير التنفيذي لجمعية طيبة الحركية في المدينة المنورة عبدالله المطيري.

واستعرض اللقاء أبرز المقترحات التي تعزّز التعاون بين الوكالة والجمعية فيما يخدم الفئة المستهدفة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بما في ذلك زيادة عدد المصليات المخصصة لهم، وتوفير الماء والمصاحف والشاشات الإلكترونية، وآلية تنظيم الخدمات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي خصّصت إدارة معنية بتقديم الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود العناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الخدمات التي تقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي وسبل تعزيزها وتقديم الرعاية التي تمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس محمد علي فقيهي؛ بمقر الوكالة أمس، بالمدير التنفيذي لجمعية طيبة الحركية في المدينة المنورة عبدالله المطيري.

واستعرض اللقاء أبرز المقترحات التي تعزّز التعاون بين الوكالة والجمعية فيما يخدم الفئة المستهدفة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بما في ذلك زيادة عدد المصليات المخصصة لهم، وتوفير الماء والمصاحف والشاشات الإلكترونية، وآلية تنظيم الخدمات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي خصّصت إدارة معنية بتقديم الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود العناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
10:08 AM

شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة

زيادة عدد المصليات المخصّصة لهم.. لتمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
204

ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الخدمات التي تقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي وسبل تعزيزها وتقديم الرعاية التي تمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس محمد علي فقيهي؛ بمقر الوكالة أمس، بالمدير التنفيذي لجمعية طيبة الحركية في المدينة المنورة عبدالله المطيري.

واستعرض اللقاء أبرز المقترحات التي تعزّز التعاون بين الوكالة والجمعية فيما يخدم الفئة المستهدفة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بما في ذلك زيادة عدد المصليات المخصصة لهم، وتوفير الماء والمصاحف والشاشات الإلكترونية، وآلية تنظيم الخدمات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي.

يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي خصّصت إدارة معنية بتقديم الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود العناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,479
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,803
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,869

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة