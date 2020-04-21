مالي: تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 246 وتعافي 56 ووفاة 14

أعلن في مالي تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع على أثرها العدد الإجمالي للإصابات إلى 246 حالة مؤكدة.

ووفق بيان لوزارة الصحة المالية، فقد وصل عدد حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 56، فيما تُوفي 14 آخرون، وذلك منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد.

وكانت مالي التي حظرت التجمع، ضمن جملة من الإجراءات لمواجهة كوفيد - 19، قد نظمت أمس الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، للتصويت على اختيار 125 نائباً، بعدما تم انتخاب 22 نائباً خلال شهر أبريل الماضي.