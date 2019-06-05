النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثته

كان في طريقه لمكة بسيارته وعُثر عليه شمال جبل أسلم غرب وادي الدواسر

عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر "سبق" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثته
سبق

عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر "سبق" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:04 PM

الدوسري.. ذهب للعمرة في 24 رمضان واختفى واليوم عثروا على جثته

كان في طريقه لمكة بسيارته وعُثر عليه شمال جبل أسلم غرب وادي الدواسر

A A A
محمد طيران - الرياض
11
18,542

عثرت الجهات الأمنية بوادي الدواسر، بمساندة بعض الفِرَق التطوعية قبل قليل، على المواطن حشر بن سويد المسعري الدوسري (56 عامًا)، والذي فُقِد في 24 رمضان، بعد أن قرر الذهاب للعمرة بسيارته؛ إلا أنه اختفى، وتم رصد آخر إحداثية للجوال العائد للمذكور في قرية نميص، وكان آخر اتصال لجواله قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر "سبق" إنه تم العثور على المفقود متوفى صباح اليوم شمال جبل أسلم غرب محافظة وادي الدواسر عن طريق فِرَق الدفاع المدني وأمن المهمات بوادي الدواسر، وفريق غوث، وفريق "ساعد" التطوعي برنية بقيادة المشرف سلطان السبيعي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,325
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,160
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,293
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,931

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة