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"المشيقح" يرفع التهنئة للقيادة بنجاح القمم الثلاث بمكة المكرمة

قال: السعودية تسعى إلى الأمن في الأوطان والاستقرار في العالم أجمع

أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح أن القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية والتي عُقدت في أطهر بقعة على وجه الأرض لهي دلالة واضحة على أن هذه القمم الثلاث عقدت لأجل أن يعيش هذا العالم بأمن وأمان وسلم وسلام وطهارة ونقاء.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن قيادة المملكة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين دائمًا وأبدًا تسعى إلى الأمن في الأوطان والاستقرار في العالم أجمع، مما يؤكد حرصها على وحدة الصف ونبذ الكراهية والقضاء على الإرهاب وأمان مستقبل الأوطان كما هو دأبها، مستمدة تلك الأمور من سماحة ووسطية ديننا الحنيف دين الإسلام.

وأضاف أن من استقرأ التاريخ قراءة صحيحة وجد أن كل من حاول المساس بأمن هذه البلاد المباركة فإنه إلى زوال واضمحلال ، وما زادها ذلك إلا عزة وعلو ورفعة، وأضاف أن إقامة القمم بمكة المكرمة وبجوار الكعبة المشرفة، مهبط الوحي وقبلة المسلمين، يؤكد دور المملكة العربية السعودية المحوري والمكانة التي تضطلع بها في قلب محيطها العربي والإسلامي.

ورفع "المشيقح" في الختام أسمى آيات التهاني على نجاح تلك القمم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - ودعا أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يعمهم بالتوفيق والسداد وأن يحفظ شعب وأرض المملكة العربية السعودية من كل سوء.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

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"المشيقح" يرفع التهنئة للقيادة بنجاح القمم الثلاث بمكة المكرمة
سبق

أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح أن القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية والتي عُقدت في أطهر بقعة على وجه الأرض لهي دلالة واضحة على أن هذه القمم الثلاث عقدت لأجل أن يعيش هذا العالم بأمن وأمان وسلم وسلام وطهارة ونقاء.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن قيادة المملكة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين دائمًا وأبدًا تسعى إلى الأمن في الأوطان والاستقرار في العالم أجمع، مما يؤكد حرصها على وحدة الصف ونبذ الكراهية والقضاء على الإرهاب وأمان مستقبل الأوطان كما هو دأبها، مستمدة تلك الأمور من سماحة ووسطية ديننا الحنيف دين الإسلام.

وأضاف أن من استقرأ التاريخ قراءة صحيحة وجد أن كل من حاول المساس بأمن هذه البلاد المباركة فإنه إلى زوال واضمحلال ، وما زادها ذلك إلا عزة وعلو ورفعة، وأضاف أن إقامة القمم بمكة المكرمة وبجوار الكعبة المشرفة، مهبط الوحي وقبلة المسلمين، يؤكد دور المملكة العربية السعودية المحوري والمكانة التي تضطلع بها في قلب محيطها العربي والإسلامي.

ورفع "المشيقح" في الختام أسمى آيات التهاني على نجاح تلك القمم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - ودعا أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يعمهم بالتوفيق والسداد وأن يحفظ شعب وأرض المملكة العربية السعودية من كل سوء.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
10:28 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:58 PM

"المشيقح" يرفع التهنئة للقيادة بنجاح القمم الثلاث بمكة المكرمة

قال: السعودية تسعى إلى الأمن في الأوطان والاستقرار في العالم أجمع

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح أن القمم الثلاث التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية والتي عُقدت في أطهر بقعة على وجه الأرض لهي دلالة واضحة على أن هذه القمم الثلاث عقدت لأجل أن يعيش هذا العالم بأمن وأمان وسلم وسلام وطهارة ونقاء.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة إن قيادة المملكة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين دائمًا وأبدًا تسعى إلى الأمن في الأوطان والاستقرار في العالم أجمع، مما يؤكد حرصها على وحدة الصف ونبذ الكراهية والقضاء على الإرهاب وأمان مستقبل الأوطان كما هو دأبها، مستمدة تلك الأمور من سماحة ووسطية ديننا الحنيف دين الإسلام.

وأضاف أن من استقرأ التاريخ قراءة صحيحة وجد أن كل من حاول المساس بأمن هذه البلاد المباركة فإنه إلى زوال واضمحلال ، وما زادها ذلك إلا عزة وعلو ورفعة، وأضاف أن إقامة القمم بمكة المكرمة وبجوار الكعبة المشرفة، مهبط الوحي وقبلة المسلمين، يؤكد دور المملكة العربية السعودية المحوري والمكانة التي تضطلع بها في قلب محيطها العربي والإسلامي.

ورفع "المشيقح" في الختام أسمى آيات التهاني على نجاح تلك القمم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - ودعا أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يعمهم بالتوفيق والسداد وأن يحفظ شعب وأرض المملكة العربية السعودية من كل سوء.

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