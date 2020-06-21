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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

فلسطين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 1022

سجلت فلسطين اليوم، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة؛ مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًّا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين اليوم، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة؛ مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًّا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:35 PM

فلسطين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 1022

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين اليوم، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة؛ مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًّا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

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