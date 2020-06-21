فلسطين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 1022

سجلت فلسطين اليوم، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة؛ مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًّا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.