النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سانوفي" الفرنسية تحدّد سعر لقاحها المحتمل ضدّ كورونا

بوجيو: ملايين الأشخاص إن لم يكن المليارات يحتاجون إلى اللقاح

قال رئيس شركة "سانوفي" الفرنسية أوليفييه بوجيو؛ أمس السبت، إنه من المرجح أن يكون سعر اللقاح المحتمل الذي تطوّره شركته لمحاربة فيروس كورونا، أقل من 10 يوروهات لكل جرعة.

وأضاف بوجيو؛ لراديو "فرانس إنتر": "السعر لم يحدّد بالكامل.. نحن نقيّم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة.. سيكون أقل من 10 يوروهات (ما يعادل 11.80 دولار أمريكي)".

وصرح بأن ملايين الأشخاص؛ إن لم يكن المليارات، يحتاجون إلى اللقاح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت "سانوفي" حينها، أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية ومنافستها البريطانية "غلاكسو سميثكلاين"، أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"سانوفي" الفرنسية تحدّد سعر لقاحها المحتمل ضدّ كورونا
سبق

قال رئيس شركة "سانوفي" الفرنسية أوليفييه بوجيو؛ أمس السبت، إنه من المرجح أن يكون سعر اللقاح المحتمل الذي تطوّره شركته لمحاربة فيروس كورونا، أقل من 10 يوروهات لكل جرعة.

وأضاف بوجيو؛ لراديو "فرانس إنتر": "السعر لم يحدّد بالكامل.. نحن نقيّم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة.. سيكون أقل من 10 يوروهات (ما يعادل 11.80 دولار أمريكي)".

وصرح بأن ملايين الأشخاص؛ إن لم يكن المليارات، يحتاجون إلى اللقاح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت "سانوفي" حينها، أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية ومنافستها البريطانية "غلاكسو سميثكلاين"، أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:18 AM

"سانوفي" الفرنسية تحدّد سعر لقاحها المحتمل ضدّ كورونا

بوجيو: ملايين الأشخاص إن لم يكن المليارات يحتاجون إلى اللقاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
316

قال رئيس شركة "سانوفي" الفرنسية أوليفييه بوجيو؛ أمس السبت، إنه من المرجح أن يكون سعر اللقاح المحتمل الذي تطوّره شركته لمحاربة فيروس كورونا، أقل من 10 يوروهات لكل جرعة.

وأضاف بوجيو؛ لراديو "فرانس إنتر": "السعر لم يحدّد بالكامل.. نحن نقيّم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة.. سيكون أقل من 10 يوروهات (ما يعادل 11.80 دولار أمريكي)".

وصرح بأن ملايين الأشخاص؛ إن لم يكن المليارات، يحتاجون إلى اللقاح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت "سانوفي" حينها، أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية ومنافستها البريطانية "غلاكسو سميثكلاين"، أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,268

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة