"جامع العساف" بالشرائع يحتضن محاضرة للتحذير من تنظيم الإخوان الإرهابي

في إطار جهود السعودية لمحاربة التطرف ونبذ الإرهاب

ينظم مركز الدعوة والإرشـاد بمكة المكرمة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشـاد وتوعية الجاليات بالشرائع، محاضرة بعنوان "التحذير من تنظيم الإخوان الإرهابي"، وذلك في يوم السبت المقبل بعد صلاة المغرب بجامع العساف بمخطط 10 بالشرائع.





ويأتي ذلك ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويلقيها المحاضر فضيلة الشيخ عادل بن مرزوق الحارثي بعنوان "التحذير من تنظيم الإخوان الإرهابي"، والذي يأتي في إطار جهود المملكة لمحاربة التطرف ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه.



