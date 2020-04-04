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مصر.. الجيش يرسل طائرتين محملتين بالمستلزمات الطبية لإيطاليا

في إطار العلاقات والروابط التاريخية بين الدولتين

أعلنت مصر إعداد قواتها المسلحة وتجهيزها طائرتين عسكريتين، تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين. وفقاً لـ"رويترز".


وتأتي هذه المساعدة في محاولة من مصر لتخفيف العبء عن إيطاليا بمحنتها الحالية، خاصةً في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، مع سرعة انتشار فيروس "كورونا" وارتفاع معدل الإصابات والوفيات.

وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "تلك المساعدات تأتي انطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات".

وتعد إيطاليا التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من وباء "كورونا" من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 14681 وفاة من أصل 119827 إصابة، في حين شفي 19758 شخصاً وفق السلطات الإيطالية.

مصر القوات المسلحة المصرية المستلزمات الطبية إيطاليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر.. الجيش يرسل طائرتين محملتين بالمستلزمات الطبية لإيطاليا
سبق

أعلنت مصر إعداد قواتها المسلحة وتجهيزها طائرتين عسكريتين، تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين. وفقاً لـ"رويترز".


وتأتي هذه المساعدة في محاولة من مصر لتخفيف العبء عن إيطاليا بمحنتها الحالية، خاصةً في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، مع سرعة انتشار فيروس "كورونا" وارتفاع معدل الإصابات والوفيات.

وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "تلك المساعدات تأتي انطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات".

وتعد إيطاليا التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من وباء "كورونا" من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 14681 وفاة من أصل 119827 إصابة، في حين شفي 19758 شخصاً وفق السلطات الإيطالية.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
07:46 PM

مصر.. الجيش يرسل طائرتين محملتين بالمستلزمات الطبية لإيطاليا

في إطار العلاقات والروابط التاريخية بين الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت مصر إعداد قواتها المسلحة وتجهيزها طائرتين عسكريتين، تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين. وفقاً لـ"رويترز".


وتأتي هذه المساعدة في محاولة من مصر لتخفيف العبء عن إيطاليا بمحنتها الحالية، خاصةً في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، مع سرعة انتشار فيروس "كورونا" وارتفاع معدل الإصابات والوفيات.

وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "تلك المساعدات تأتي انطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات".

وتعد إيطاليا التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من وباء "كورونا" من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 14681 وفاة من أصل 119827 إصابة، في حين شفي 19758 شخصاً وفق السلطات الإيطالية.

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