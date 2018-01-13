النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معهد الإدارة يحقق أعلى معدلات مؤشر النضج في الخدمات الحكومية الرقمية

مواكبة لرؤية 2030 واستجابة لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020

حقق معهد الإدارة العامة أعلى معدلات مؤشر النضج في قطاع التعليم والأبحاث في تقرير "نضج الخدمات الحكومية الرقمية في الربع الثالث من العام ٢٠١٩"، الصادر عن برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ حيث تجاوز مستوى نضج الخدمات الرقمية الحكومية السعودية كافة التوقعات، وبلغت نتيجة مؤشر نضج الخدمات الرقمية الحكومية‬⁩ 81.29%.
ويحرص معهد الإدارة العامة على تقديم كافة خدماته وأنشطته التدريبية، والبحثية، والاستشارات، والتوثيق الإداري وفق أحدث المستجدّات الرقمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بمكانته من أجل تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار الرقمي نحو تنمية إدارية أفضل.

الجدير بالذكر أن برنامج "يسر" يعمل على الإسهام في بناء حكومة فاعلة تتمتّع بأداء متميز وريادة دولية متقدمة، ويسعى أيضًا إلى تطويرها باستمرار ليواكب في ذلك مسيرة رؤية المملكة 2030 وتوجهها المستقبلي نحو التحول الرقمي بما يشمل الاستجابة لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وينشر تقارير ربع سنوية توضح معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية باستخدام مؤشر نضج الخدمات الرقمية لتنمية الحكومة الإلكترونية.

معهد الإدارة العامة نضج الخدمات الحكومية الرقمية يسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد الإدارة يحقق أعلى معدلات مؤشر النضج في الخدمات الحكومية الرقمية
سبق

حقق معهد الإدارة العامة أعلى معدلات مؤشر النضج في قطاع التعليم والأبحاث في تقرير "نضج الخدمات الحكومية الرقمية في الربع الثالث من العام ٢٠١٩"، الصادر عن برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ حيث تجاوز مستوى نضج الخدمات الرقمية الحكومية السعودية كافة التوقعات، وبلغت نتيجة مؤشر نضج الخدمات الرقمية الحكومية‬⁩ 81.29%.
ويحرص معهد الإدارة العامة على تقديم كافة خدماته وأنشطته التدريبية، والبحثية، والاستشارات، والتوثيق الإداري وفق أحدث المستجدّات الرقمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بمكانته من أجل تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار الرقمي نحو تنمية إدارية أفضل.

الجدير بالذكر أن برنامج "يسر" يعمل على الإسهام في بناء حكومة فاعلة تتمتّع بأداء متميز وريادة دولية متقدمة، ويسعى أيضًا إلى تطويرها باستمرار ليواكب في ذلك مسيرة رؤية المملكة 2030 وتوجهها المستقبلي نحو التحول الرقمي بما يشمل الاستجابة لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وينشر تقارير ربع سنوية توضح معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية باستخدام مؤشر نضج الخدمات الرقمية لتنمية الحكومة الإلكترونية.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
10:23 AM

معهد الإدارة يحقق أعلى معدلات مؤشر النضج في الخدمات الحكومية الرقمية

مواكبة لرؤية 2030 واستجابة لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,259

حقق معهد الإدارة العامة أعلى معدلات مؤشر النضج في قطاع التعليم والأبحاث في تقرير "نضج الخدمات الحكومية الرقمية في الربع الثالث من العام ٢٠١٩"، الصادر عن برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ حيث تجاوز مستوى نضج الخدمات الرقمية الحكومية السعودية كافة التوقعات، وبلغت نتيجة مؤشر نضج الخدمات الرقمية الحكومية‬⁩ 81.29%.
ويحرص معهد الإدارة العامة على تقديم كافة خدماته وأنشطته التدريبية، والبحثية، والاستشارات، والتوثيق الإداري وفق أحدث المستجدّات الرقمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بمكانته من أجل تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار الرقمي نحو تنمية إدارية أفضل.

الجدير بالذكر أن برنامج "يسر" يعمل على الإسهام في بناء حكومة فاعلة تتمتّع بأداء متميز وريادة دولية متقدمة، ويسعى أيضًا إلى تطويرها باستمرار ليواكب في ذلك مسيرة رؤية المملكة 2030 وتوجهها المستقبلي نحو التحول الرقمي بما يشمل الاستجابة لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وينشر تقارير ربع سنوية توضح معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية باستخدام مؤشر نضج الخدمات الرقمية لتنمية الحكومة الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة