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تبوك.. ضبط معرض نسائي يبيع مواد تجميل منتهية الصلاحية

خلال جولة الأمانة الاعتيادية المتعلقة بالصحة العامة للقسم النسائي

ضبطت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في القسم النسائي معرضاً مخالفاً يقوم ببيع مستحضرات تجميل تالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت مديرة القسم النسائي سعاد العقيلي: خلال جولات الأمانة الاعتيادية تم ضبط أكثر من ثلاثة آلاف عبوة متنوعة من مستحضرات التجميل التالفة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك ضمن الجولات الميدانية التفتيشية المتعلقة بالصحة العامة، والتي وجّه بها أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، وذلك حرصاً على تطوير وتأهيل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأضافت "العقيلي": لقد تمكنت أمانة منطقة تبوك ممثلة في القسم النسائي بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة من تفعيل مفهوم العمل الميداني للأنشطة النسائية للوقوف على مدى التزام المنشآت بالضوابط والشروط تبعاً لنوع النشاط، وذلك من خلال الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية وجميع الأنشطة النسائية الأخرى.

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تبوك.. ضبط معرض نسائي يبيع مواد تجميل منتهية الصلاحية
سبق

ضبطت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في القسم النسائي معرضاً مخالفاً يقوم ببيع مستحضرات تجميل تالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت مديرة القسم النسائي سعاد العقيلي: خلال جولات الأمانة الاعتيادية تم ضبط أكثر من ثلاثة آلاف عبوة متنوعة من مستحضرات التجميل التالفة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك ضمن الجولات الميدانية التفتيشية المتعلقة بالصحة العامة، والتي وجّه بها أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، وذلك حرصاً على تطوير وتأهيل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأضافت "العقيلي": لقد تمكنت أمانة منطقة تبوك ممثلة في القسم النسائي بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة من تفعيل مفهوم العمل الميداني للأنشطة النسائية للوقوف على مدى التزام المنشآت بالضوابط والشروط تبعاً لنوع النشاط، وذلك من خلال الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية وجميع الأنشطة النسائية الأخرى.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
02:36 PM

تبوك.. ضبط معرض نسائي يبيع مواد تجميل منتهية الصلاحية

خلال جولة الأمانة الاعتيادية المتعلقة بالصحة العامة للقسم النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ضبطت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في القسم النسائي معرضاً مخالفاً يقوم ببيع مستحضرات تجميل تالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت مديرة القسم النسائي سعاد العقيلي: خلال جولات الأمانة الاعتيادية تم ضبط أكثر من ثلاثة آلاف عبوة متنوعة من مستحضرات التجميل التالفة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك ضمن الجولات الميدانية التفتيشية المتعلقة بالصحة العامة، والتي وجّه بها أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، وذلك حرصاً على تطوير وتأهيل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأضافت "العقيلي": لقد تمكنت أمانة منطقة تبوك ممثلة في القسم النسائي بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة من تفعيل مفهوم العمل الميداني للأنشطة النسائية للوقوف على مدى التزام المنشآت بالضوابط والشروط تبعاً لنوع النشاط، وذلك من خلال الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية وجميع الأنشطة النسائية الأخرى.

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