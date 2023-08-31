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معتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": أمطار ورياح مغبرة

قال: حارة نهاراً معظم المملكة والخليج.. والهطولات خفيفة لمتوسطة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجنوب تبوك وغرب الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": أمطار ورياح مغبرة
سبق

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجنوب تبوك وغرب الرياض.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
08:49 AM

معتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": أمطار ورياح مغبرة

قال: حارة نهاراً معظم المملكة والخليج.. والهطولات خفيفة لمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجنوب تبوك وغرب الرياض.

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