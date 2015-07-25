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234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة

"التجارة": تراوحت بين عدم التقيد بملصقات تحديد الأسعار ومخالفات أخرى

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 234 جولة رقابية على منافذ البيع بحيي أبا السعود والخالدية بمدينة نجران، للكشف عن الممارسات غير النظامية والمخالفات التجارية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة البيع متنوّعة النشاط، تراوحت بين عدم التقيد بملصقات تحديد الأسعار، ومخالفات أخرى متنوّعة شملت عدم التقيد بأنظمة البيع، مبينة أنه جارٍ التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح وتنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 234 جولة رقابية على منافذ البيع بحيي أبا السعود والخالدية بمدينة نجران، للكشف عن الممارسات غير النظامية والمخالفات التجارية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة البيع متنوّعة النشاط، تراوحت بين عدم التقيد بملصقات تحديد الأسعار، ومخالفات أخرى متنوّعة شملت عدم التقيد بأنظمة البيع، مبينة أنه جارٍ التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح وتنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
12:46 PM

234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة

"التجارة": تراوحت بين عدم التقيد بملصقات تحديد الأسعار ومخالفات أخرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 234 جولة رقابية على منافذ البيع بحيي أبا السعود والخالدية بمدينة نجران، للكشف عن الممارسات غير النظامية والمخالفات التجارية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة البيع متنوّعة النشاط، تراوحت بين عدم التقيد بملصقات تحديد الأسعار، ومخالفات أخرى متنوّعة شملت عدم التقيد بأنظمة البيع، مبينة أنه جارٍ التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح وتنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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