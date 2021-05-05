النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"برنت" عند 69.3 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع بعد هبوط المخزونات الأمريكية

توقعات الطلب تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في الولايات المتحدة وبريطانيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.


وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.7 في المائة إلى 66.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولاراً، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس.


ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 69.37 دولاراً للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين في المائة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.


وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة "يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي.


وتابعت: "توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن تراجع الطلب من الهند واليابان. موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط".


الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"برنت" عند 69.3 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع بعد هبوط المخزونات الأمريكية
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.


وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.7 في المائة إلى 66.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولاراً، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس.


ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 69.37 دولاراً للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين في المائة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.


وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة "يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي.


وتابعت: "توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن تراجع الطلب من الهند واليابان. موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط".


05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:56 AM

"برنت" عند 69.3 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع بعد هبوط المخزونات الأمريكية

توقعات الطلب تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في الولايات المتحدة وبريطانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
588

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.


وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.7 في المائة إلى 66.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولاراً، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس.


ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 69.37 دولاراً للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين في المائة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.


وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة "يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي.


وتابعت: "توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن تراجع الطلب من الهند واليابان. موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط".


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة