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محافظ يدمة يرعى فعالية أسبوع البيئة بمحمية عروق بني معارض‎

تحت عنوان "بيئتنا لرفاه مجتمعنا" وبمشاركة عدد من الطلاب

أطلق محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبد الهادي العنزي، فعالية أسبوع البيئة التي نظمتها محمية عروق بني معارض تحت عنوان "بيئتنا لرفاه مجتمعنا" بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وحث "العنزي" الجميع على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي، مؤكدًا أن تفعيل أسبوع البيئة في مناطق ومحافظات المملكة يعكس اهتمام ولاة الأمر -أعزهم الله- بالمحافظة على الغطاء النباتي بشكل عام.

شارك في الفعالية التي أقيمت عدد من الطلاب التابعين لإدارة تعليم وادي الدواسر، بإشراف ناصر بن عون الله السلمي، وبحضور رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عايض، ورئيس مركز الخالدية أحمد عبد الله الخالدي الهذلي، ورئيس بلدية سلطانة حمدان الحويفي.

وتوجّه مدير محمية عروق بني معارض بالشكر والتقدير لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه؛ لدعمهما المستمر لأعمال الهيئة.

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محافظ يدمة يرعى فعالية أسبوع البيئة بمحمية عروق بني معارض‎
سبق

أطلق محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبد الهادي العنزي، فعالية أسبوع البيئة التي نظمتها محمية عروق بني معارض تحت عنوان "بيئتنا لرفاه مجتمعنا" بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وحث "العنزي" الجميع على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي، مؤكدًا أن تفعيل أسبوع البيئة في مناطق ومحافظات المملكة يعكس اهتمام ولاة الأمر -أعزهم الله- بالمحافظة على الغطاء النباتي بشكل عام.

شارك في الفعالية التي أقيمت عدد من الطلاب التابعين لإدارة تعليم وادي الدواسر، بإشراف ناصر بن عون الله السلمي، وبحضور رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عايض، ورئيس مركز الخالدية أحمد عبد الله الخالدي الهذلي، ورئيس بلدية سلطانة حمدان الحويفي.

وتوجّه مدير محمية عروق بني معارض بالشكر والتقدير لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه؛ لدعمهما المستمر لأعمال الهيئة.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
03:30 PM

محافظ يدمة يرعى فعالية أسبوع البيئة بمحمية عروق بني معارض‎

تحت عنوان "بيئتنا لرفاه مجتمعنا" وبمشاركة عدد من الطلاب

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بندر آل عوض - نجران
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أطلق محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبد الهادي العنزي، فعالية أسبوع البيئة التي نظمتها محمية عروق بني معارض تحت عنوان "بيئتنا لرفاه مجتمعنا" بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وحث "العنزي" الجميع على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي، مؤكدًا أن تفعيل أسبوع البيئة في مناطق ومحافظات المملكة يعكس اهتمام ولاة الأمر -أعزهم الله- بالمحافظة على الغطاء النباتي بشكل عام.

شارك في الفعالية التي أقيمت عدد من الطلاب التابعين لإدارة تعليم وادي الدواسر، بإشراف ناصر بن عون الله السلمي، وبحضور رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عايض، ورئيس مركز الخالدية أحمد عبد الله الخالدي الهذلي، ورئيس بلدية سلطانة حمدان الحويفي.

وتوجّه مدير محمية عروق بني معارض بالشكر والتقدير لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه؛ لدعمهما المستمر لأعمال الهيئة.

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