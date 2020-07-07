وزير الرياضة يعتمد تأسيس "رابطة الرياضات المائية" .. وسلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لها

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بتأسيس رابطة الرياضات المائية وتعيين رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا للرابطة.

وتضم عضوية الرابطة كلًّا من:

1/ الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

2 / الاتحاد السعودي للسباحة.

3 / الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

4 / الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (تراياثالون).

5 / الاتحاد السعودي للكانو.

6/ الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة.

7 / الاتحاد السعودي للتجديف.

وتتضمن مهام الرابطة: توحيد جهود الاتحادات الرياضية المائية المختلفة عبر بناء الأنظمة واللوائح الداعمة لتطوير الرياضات، وتعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ مما يساعد لنشر الممارسين ويفتح مجالًا لاقتصاد رياضي مزدهر ومستدام.