"مستشفى دله" حي النخيل ينجح في استبدال مفصل كتف لثمانيني

إعادة الأمل لليد الوحيدة لديه بعد انقطاع الأوتار المدورة للكتف وخشونة المفصل

نجح "مستشفى دله" حي النخيل في استبدال مفصل كتف لثمانيني ليده الوحيدة.

وقرر استشاري العظام الدكتور عمر عبدالرحمن العوفي، إجراء عملية استبدال مفصل كتف مريض في الـ ٨٠ من عمره كان يعاني صعوبة شديدة في تحريك اليد نتيجة تعرضه لانقطاع في الأوتار المدورة للكتف، ما أثر في يده الوحيدة التي كانت تقوم بأداء الحركات الحيوية لشؤونه اليومية بعد أن بترت يده الأخرى في حادث مروري تعرّض له سابقاً.

كانت موافقة المريض على قرار الطبيب لإجراء العملية صعبة لأنها يده الوحيدة التي يحدوه الأمل في أن تتعافي لتعينه في القيام بكل نشاطاته اليومية من الطهارة ولبس الملابس، وكل احتياجاته تعتمد على يد واحدة، بعد تطمين الطبيب له والاستعانة بالله، قرّر الخضوع للعملية.

وكان الدكتور العوفي، الذي تخصّص في جراحة الكتف في فرنسا الذي قد قام بتشخيص المريض وبمتابعته في "مستشفى دله" فرع حي النخيل، وتم إجراء العملية واستبدال مفصل للكتف بالاستعانة بأفضل أنواع المفاصل من خلال أفضل الشركات لمفاصل للكتف في العالم التي يتم تصميمها في فرنسا، وتم عمل جميع الترتيبات والفحوصات اللازمة قبل وخلال وبعد العملية في مستشفى دله التي على أثرها خرج المريض بحالة مستقرة وهو في طور الشفاء، وقريباً سيتمكّن من تحريك ذراعه بصورة طبيعية.