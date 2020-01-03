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انطلاق الموسم الثالث لـ"مهرجان وادي حلي" جنوب القنفذة

تستمر فعالياته شهراً وبتصريح من الهيئة العامة للترفيه

‏انطلقت مساء يوم أمس الخميس فعاليات مهرجان وادي حلي جنوب محافظة القنفذة في موسمه الثالث، الذي تقيمه بلدية حلي بالحديقة العامة، بتنظيم ودعم من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وبتصريح من الهيئة العامة للترفيه، خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر لمدة شهر.

وحرصت بلدية حلي بمتابعة وإشراف رئيسها بلقاسم خضر المقعدي، على أن يكون مهرجان العام الحالي امتداداً لنجاح المهرجان بنسختيه السابقتين من خلال تنوع فقرات وأنشطة المهرجان، حيث سيشمل فعاليات مسرح الطفل والأسرة، ولأول مرة سيقام سباق الخيول "ماراثون"، ومسابقة السيارات المعدلة، وكذلك فعاليات الشارع الثفافي والمسرح الثقافي، وشارع الفن الذي يحتضن عدداً من الرسامين والرسامات التشكيليين.

كما خصصت الجهة المنظمة ركناً للتراث يحاكي مساكن الأجداد وتراثهم يضم مطعماً للمأكولات الشعبية، كما ستقام مسابقات بالفنون والألعاب الشعبية بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضية من منطقة عسير ومكة المكرمة.

كما خصصت البلدية ركناً للأسر المنتجة وشارعاً للمطاعم والكوفيهات، ومسابقة في لعبة البلايستيشن، وبطولة في لعبة البلوت، بالإضافة لعروض الصوت والضوء والألعاب النارية.

وفي منطقة الأني البرية سيكون هناك فعالية تحدي الرمال للسيارات المعدلة، وغيرها من الأنشطة التي ستتواصل طوال أيام المهرجان.

وخصصت الجهة المنظمة جوائز مالية للفائزين في سباقات الخيول والبلوت.

حضر تدشين وانطلاقة المهرجان عدد من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل والأهالي، وبتشريف من عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي، وجمع غفير من زوار المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق الموسم الثالث لـ"مهرجان وادي حلي" جنوب القنفذة
سبق

‏انطلقت مساء يوم أمس الخميس فعاليات مهرجان وادي حلي جنوب محافظة القنفذة في موسمه الثالث، الذي تقيمه بلدية حلي بالحديقة العامة، بتنظيم ودعم من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وبتصريح من الهيئة العامة للترفيه، خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر لمدة شهر.

وحرصت بلدية حلي بمتابعة وإشراف رئيسها بلقاسم خضر المقعدي، على أن يكون مهرجان العام الحالي امتداداً لنجاح المهرجان بنسختيه السابقتين من خلال تنوع فقرات وأنشطة المهرجان، حيث سيشمل فعاليات مسرح الطفل والأسرة، ولأول مرة سيقام سباق الخيول "ماراثون"، ومسابقة السيارات المعدلة، وكذلك فعاليات الشارع الثفافي والمسرح الثقافي، وشارع الفن الذي يحتضن عدداً من الرسامين والرسامات التشكيليين.

كما خصصت الجهة المنظمة ركناً للتراث يحاكي مساكن الأجداد وتراثهم يضم مطعماً للمأكولات الشعبية، كما ستقام مسابقات بالفنون والألعاب الشعبية بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضية من منطقة عسير ومكة المكرمة.

كما خصصت البلدية ركناً للأسر المنتجة وشارعاً للمطاعم والكوفيهات، ومسابقة في لعبة البلايستيشن، وبطولة في لعبة البلوت، بالإضافة لعروض الصوت والضوء والألعاب النارية.

وفي منطقة الأني البرية سيكون هناك فعالية تحدي الرمال للسيارات المعدلة، وغيرها من الأنشطة التي ستتواصل طوال أيام المهرجان.

وخصصت الجهة المنظمة جوائز مالية للفائزين في سباقات الخيول والبلوت.

حضر تدشين وانطلاقة المهرجان عدد من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل والأهالي، وبتشريف من عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي، وجمع غفير من زوار المهرجان.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
01:00 AM

انطلاق الموسم الثالث لـ"مهرجان وادي حلي" جنوب القنفذة

تستمر فعالياته شهراً وبتصريح من الهيئة العامة للترفيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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‏انطلقت مساء يوم أمس الخميس فعاليات مهرجان وادي حلي جنوب محافظة القنفذة في موسمه الثالث، الذي تقيمه بلدية حلي بالحديقة العامة، بتنظيم ودعم من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وبتصريح من الهيئة العامة للترفيه، خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر لمدة شهر.

وحرصت بلدية حلي بمتابعة وإشراف رئيسها بلقاسم خضر المقعدي، على أن يكون مهرجان العام الحالي امتداداً لنجاح المهرجان بنسختيه السابقتين من خلال تنوع فقرات وأنشطة المهرجان، حيث سيشمل فعاليات مسرح الطفل والأسرة، ولأول مرة سيقام سباق الخيول "ماراثون"، ومسابقة السيارات المعدلة، وكذلك فعاليات الشارع الثفافي والمسرح الثقافي، وشارع الفن الذي يحتضن عدداً من الرسامين والرسامات التشكيليين.

كما خصصت الجهة المنظمة ركناً للتراث يحاكي مساكن الأجداد وتراثهم يضم مطعماً للمأكولات الشعبية، كما ستقام مسابقات بالفنون والألعاب الشعبية بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضية من منطقة عسير ومكة المكرمة.

كما خصصت البلدية ركناً للأسر المنتجة وشارعاً للمطاعم والكوفيهات، ومسابقة في لعبة البلايستيشن، وبطولة في لعبة البلوت، بالإضافة لعروض الصوت والضوء والألعاب النارية.

وفي منطقة الأني البرية سيكون هناك فعالية تحدي الرمال للسيارات المعدلة، وغيرها من الأنشطة التي ستتواصل طوال أيام المهرجان.

وخصصت الجهة المنظمة جوائز مالية للفائزين في سباقات الخيول والبلوت.

حضر تدشين وانطلاقة المهرجان عدد من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل والأهالي، وبتشريف من عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي، وجمع غفير من زوار المهرجان.

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