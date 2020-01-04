بالفيديو.. تل أبيب تغرق بمياه الأمطار والسيول وإعلان حالة الطوارئ

قطعت الطرق وشلّت الحركة في المدينة.. وفيضانات وانهيارات

نشرت وسائل إعلام عبرية صورًا ومقاطع فيديو تظهر غرق "تل أبيب"، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي قطعت الطرقات، وشلّت الحركة في المدينة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرئيلية، إن شوارع تل أبيب غرقت وأن السلطات أعلنت حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات، طبقاً لـ(RT).

وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري بأن الفيضانات غمرت عشرات السيارات، واحتجزت الكثيرين حيث عملت فرق الإنقاذ على إنقاذهم.

وذكرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أنه من الساعة 10 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا هطلت حوالي 80 مم من الأمطار على تل أبيب، ونظرًا لغزارتها تم إغلاق عدد من الطرق.