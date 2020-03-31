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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

لبنان.. تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة مريض بالعقد الخامس يرفع الوفيات لـ12

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة، بزيادة 17 حالة عن يوم أمس.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي، لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان.. تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة، بزيادة 17 حالة عن يوم أمس.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي، لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:18 PM

لبنان.. تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة مريض بالعقد الخامس يرفع الوفيات لـ12

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة، بزيادة 17 حالة عن يوم أمس.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي، لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة.

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