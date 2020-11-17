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"تعليم الرياض" تستضيف برنامجًا لرفع مستوى التحصيل بمقررات العلوم الإدارية

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات برنامج "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية" لرؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في مناطق المملكة، باستضافة إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضِمن خطة ومشروعات وكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.
وافتتح مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف، فعاليات البرنامج، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض فتح العرفج، ومشرفة عموم الصفوف الأولية في وزارة التعليم منيرة الداعج، ومشرفة عموم العلوم الشرعية دلال المهنا، ومدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد الدوسري، ومديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" نجلاء النفيعي، وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية.
وأكد مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف أن وزارة التعليم عملت على تحسين نواتج التعليم وجعلته هدفًا، وترجمته إلى وسائل متعددة لتحقيق تحسن المقياس، وما عقد ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في المملكة إلا لتحسين أداء مشرفي العلوم الإدارية ورفع كفاءة معلمي التخصص.

تعليم الرياض برنامج "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي إدارة الإشراف التربوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الرياض" تستضيف برنامجًا لرفع مستوى التحصيل بمقررات العلوم الإدارية
سبق

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات برنامج "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية" لرؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في مناطق المملكة، باستضافة إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضِمن خطة ومشروعات وكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.
وافتتح مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف، فعاليات البرنامج، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض فتح العرفج، ومشرفة عموم الصفوف الأولية في وزارة التعليم منيرة الداعج، ومشرفة عموم العلوم الشرعية دلال المهنا، ومدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد الدوسري، ومديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" نجلاء النفيعي، وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية.
وأكد مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف أن وزارة التعليم عملت على تحسين نواتج التعليم وجعلته هدفًا، وترجمته إلى وسائل متعددة لتحقيق تحسن المقياس، وما عقد ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في المملكة إلا لتحسين أداء مشرفي العلوم الإدارية ورفع كفاءة معلمي التخصص.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
12:19 PM

"تعليم الرياض" تستضيف برنامجًا لرفع مستوى التحصيل بمقررات العلوم الإدارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم الأحد، فعاليات برنامج "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية" لرؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في مناطق المملكة، باستضافة إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضِمن خطة ومشروعات وكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.
وافتتح مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف، فعاليات البرنامج، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض فتح العرفج، ومشرفة عموم الصفوف الأولية في وزارة التعليم منيرة الداعج، ومشرفة عموم العلوم الشرعية دلال المهنا، ومدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد الدوسري، ومديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" نجلاء النفيعي، وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية.
وأكد مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف أن وزارة التعليم عملت على تحسين نواتج التعليم وجعلته هدفًا، وترجمته إلى وسائل متعددة لتحقيق تحسن المقياس، وما عقد ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في المملكة إلا لتحسين أداء مشرفي العلوم الإدارية ورفع كفاءة معلمي التخصص.

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