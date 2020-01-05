يذكر أن مستشفى أحد تبلغ سعته السريرية 260 سريراً ويوجد به عدد من التخصصات الطبية تشتمل على أسنان, وعيون, وأنف وأذن, وباطنة, ونساء وولادة وأطفال, ومسالك, وجراحة, وأشعة, وجراحة اليوم الواحد, وجراحة عامة, وعناية حديثي الولادة.

وأجريت لها عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وذلك بعد استكشاف الأذن الوسطى والعظم الصدغي وجرى خلالها استئصال ورم دموي.

أنهى مستشفى أُحد بالمدينة المنورة بفضل الله معاناة مريضة كانت تشكو من طنين دائم في الأذن على مدار سبع سنوات.

المدينة.. إنهاء معاناة السنوات الـ7 لمريضة مع ورم دموي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-05 أنهى مستشفى أُحد بالمدينة المنورة بفضل الله معاناة مريضة كانت تشكو من طنين دائم في الأذن على مدار سبع سنوات.

وأجريت لها عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وذلك بعد استكشاف الأذن الوسطى والعظم الصدغي وجرى خلالها استئصال ورم دموي.

يذكر أن مستشفى أحد تبلغ سعته السريرية 260 سريراً ويوجد به عدد من التخصصات الطبية تشتمل على أسنان, وعيون, وأنف وأذن, وباطنة, ونساء وولادة وأطفال, ومسالك, وجراحة, وأشعة, وجراحة اليوم الواحد, وجراحة عامة, وعناية حديثي الولادة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 04:07 PM

المدينة.. إنهاء معاناة السنوات الـ7 لمريضة مع ورم دموي كانت تشكو من طنين دائم في الأذن.. عملية تكللت بالنجاح





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أنهى مستشفى أُحد بالمدينة المنورة بفضل الله معاناة مريضة كانت تشكو من طنين دائم في الأذن على مدار سبع سنوات.



وأجريت لها عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وذلك بعد استكشاف الأذن الوسطى والعظم الصدغي وجرى خلالها استئصال ورم دموي.



يذكر أن مستشفى أحد تبلغ سعته السريرية 260 سريراً ويوجد به عدد من التخصصات الطبية تشتمل على أسنان, وعيون, وأنف وأذن, وباطنة, ونساء وولادة وأطفال, ومسالك, وجراحة, وأشعة, وجراحة اليوم الواحد, وجراحة عامة, وعناية حديثي الولادة.